"Хрущевка" из будущего: многоквартирный дом напечатали на 3D-принтере всего за 34 дня (фото)

Во Франции завершили строительство крупнейшего в Европе многоквартирного здания, напечатанного на 3D-принтере. В доме размещены 12 квартир социального жилья, расположенных на трех этажах. Процесс строительства занял всего 34 дня.

Самый большой в Европе многоквартирный дом, напечатанный на 3D-принтере, был построен в городе Безан, Франция. Этот дом под названием ViliaSprint2 был создан застройщиком Plurial Novilia совместно с архитектурным бюро HOBO Architecture и напечатан компанией PERI 3D Construction на 3D-принтере COBOD BOD2. Дом расположен рядом с другим очень похожим многоквартирным зданием того же застройщика, которое было построено с использованием традиционных технологий. Но это строительство заняло на три месяца больше времени.

Это первое здание во Франции, в котором как несущая конструкция, так и все стены были напечатаны прямо на строительной площадке.

Первоначально планировалось, что печать дома займет 50 дней, но в итоге получилось напечатать здание всего за 34 дня. При этом процесс строительства контролировали только три оператора. Хотя основа здания была напечатана с помощью специальной цементоподобной смеси, строительные работы, такие как установка крыши, окон и электропроводки, проводили традиционным способом.

По словам представителей застройщика, изогнутый фасад и закругленная планировка дома экономически выгодны только благодаря 3D-печати. Такая сложная геометрическая форма при традиционном строительстве значительно бы увеличила стоимость здания.

Оптимизированная форма дома также позволила сэкономить примерно 10% объема бетона. Здание оснащено технологиями для сокращения потерь тепла, а также солнечными панелями и автономным отоплением.

Внутреннее пространство дома составляет 800 квадратных метров жилой площади, распределенной на трех этажах. Каждая из двенадцати квартир социального жилья также имеет собственный балкон.

При написании материала использованы источники: New Atlas.