Гессельський скарб: скарби віком 3300 років не дають спокою вченим (фото)

Один із найбільших скарбів бронзового століття в Європі складається зі 117 золотих предметів, але в ньому міститься лише три ювелірні вироби.

У Німеччині, в землі Нижня Саксонія, в селі Гессель недалеко від міста Зіке, археологи виявили один з найбільших золотих скарбів доісторичної Європи. Вважається, що скарб було закопано приблизно в 1300 році до н.е. в бронзовому столітті. Гессельський скарб складається зі 117 золотих предметів, загальна вага яких перевищує 1,7 кілограма. Ці скарби виявили ще 2011 року, але досі вчені не можуть розкрити деякі загадки цього скарбу. Нещодавно розпочався новий етап досліджень, який має допомогти в цьому.

Приблизно 3300 років тому хтось помістив золоті предмети в лляний мішок, закріпив його шістьма бронзовими шпильками і закопав у землю, але археологи не знають точно навіщо. Гессельський скарб складається з 82 спіральних кілець, з'єднаних у вісім ланцюжків по 10 кілець і один ланцюжок із двох кілець. У скарбі також були ще 32 спіралі різних розмірів. За словами археологів, ці спіралі, найімовірніше, не були прикрасами, а були грошима в бронзовому столітті та були виготовлені з переробленого золота.

Лише три предмети в скарбі були особистими аксесуарами та ювелірними прикрасами. Це два наручні браслети і золота брошка. Тоді як браслети, мабуть, були незакінченими, брошка була багато прикрашена. Спочатку брошка мала довжину 16 сантиметрів, але її зігнули, коли закопували скарб. Майстер створив візерунки по верхньому і нижньому краю застібки. Основна частина застібки прикрашена п'ятьма символами сонця і шістьма рядами концентричних кілець. За словами археологів, це єдина стародавня брошка з чистого золота, знайдена в Центральній Європі.

Досі причини створення Гессельського скарбу залишаються невідомими. Той факт, що золоті предмети були щільно спресовані, а деякі були зігнуті перед закопуванням скарбу, змусив вчених припустити, що їх було навмисно зібрано в скарб, а не зібрано нашвидкуруч під час, наприклад, виникнення якоїсь небезпеки для їхнього власника.

Під час розкопок біля місця, де було виявлено скарб, археологи не виявили свідчень існування поселення або могили. Вчені вважають, що скарб може являти собою зібрання особистого багатства або бути частиною колекції стародавнього ювеліра.

На початку 2026 року розпочався новий дослідницький проєкт, метою якого є визначення походження золота в Гессельському скарбі. Річ у тім, що початковий аналіз вказував на можливе походження золота з Центральної Азії. Також учені хочуть з'ясувати, кому належав цей скарб і чому його закопали понад 3000 років тому.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.