Гессельский клад: сокровища возрастом 3300 лет не дают покоя ученым (фото)

Один из крупнейших кладов бронзового века в Европе состоит из 117 золотых предметов, но в нем находится всего три ювелирных изделия.

В Германии, в земле Нижняя Саксония, в деревне Гессель недалеко от города Зике, археологи обнаружили один из крупнейших золотых кладов доисторической Европы. Считается, что клад был зарыт примерно в 1300 году до н.э. в бронзовом веке. Гессельский клад состоит из 117 золотых предметов, общий вес которых превышает 1,7 килограмма. Эти сокровища обнаружили еще в 2011 году, но до сих пор ученые не могут раскрыть некоторые загадки этого клада. Недавно начался новый этап исследований, который должен помочь в этом.

Примерно 3300 лет назад кто-то поместил золотые предметы в льняной мешок, закрепил его шестью бронзовыми булавками и закопал в землю, но археологи не знают точно зачем. Гессельский клад включает 82 спиральных кольца, соединенных в восемь цепочек по 10 колец и одну цепочку из двух колец. В кладе также находились еще 32 спирали разных размеров. По словам археологов, эти спирали, скорее всего, не были украшениями, а представляли собой деньги в бронзовом веке и были изготовлены из переработанного золота.

Только три предмета в кладе были личными аксессуарами и ювелирными украшениями. Это два наручных браслета и золотая брошь. В то время как браслеты, по-видимому, были не закончены, брошь была богато украшена. Первоначально брошь имела длину 16 сантиметров, но ее согнули, когда закапывали клад. Мастер создал узоры по верхнему и нижнему краю застежки. Основная часть застежки украшена пятью символами солнца и шестью рядами концентрических колец. По словам археологов, это единственная древняя брошь из чистого золота, найденная в Центральной Европе.

До сих пор причины создания Гессельского клада остаются неизвестными. Тот факт, что золотые предметы были плотно спрессованы, а некоторые были согнуты перед закапыванием клада, заставил ученых предположить, что они были намеренно собраны в клад, а не собраны наспех во время, например, возникновения какой-то опасности для их владельца.

Во время раскопок возле места, где был обнаружен клад, археологи не обнаружили свидетельств существования поселения или могилы. Ученые считают, что клад может представлять собой собрание личного богатства или быть частью коллекции древнего ювелира.

В начале 2026 года начался новый исследовательский проект, целью которого является определение происхождение золота в Гессельском кладе. Дело в том, что первоначальный анализ указывал на возможное происхождение золота из Центральной Азии. Также ученые хотят выяснить, кому принадлежало это сокровище и почему его закопали более 3000 лет назад.

