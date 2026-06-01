Сердцебиение Солнца резко изменилось: ученые пытаются понять, чем это грозит

Магнитная активность Солнца переместилась ближе к поверхности звезды. Это может иметь непредсказуемые последствия для нашей планеты.

Согласно исследованию, внутренний "биоритм" Солнца, играющий решающую роль в формировании космической погоды, которая ощущается и на Земле, таинственным образом изменился за последние 40 лет. Ученые послушали крошечные звуковые волны внутри "сердца" Солнца и выяснили, что данные о солнечном "сердцебиении" указывают на то, что там что-то меняется. Теперь необходимо выяснить, как это повлияет на нашу планету.

Астрономы изучают звуковые волны, распространяющиеся внутри Солнца и это называется гелиосейсмология, которая помогает понять внутреннее устройство Солнца.

У Солнца есть 11-летний период солнечной активности с периодом солнечного минимума и солнечного максимума, известный как солнечный цикл. Сейчас у Солнца 25-й цикл. Во время сильной активности на Солнце возникают вспышки и корональные выбросы массы, которые приводят к геомагнитным бурям на Земле. Эта активность и ее циклические изменения берут свое начало во внутренней части Солнца.

Традиционные методы измерения солнечной активности отслеживают изменения на поверхности Солнца. Теперь же ученые с помощью звуковых волн внутри Солнца обнаружили, что за последние несколько солнечных циклов активность нашей звезды изменилась. Солнечная магнитная активность переместилась в тонкий слой непосредственно под фотосферой, видимой поверхностью Солнца. Это показали данные наблюдений за последние 40 лет.

Ученые говорят, что у Солнца есть свой собственный активный биоритм, создающий восходящую и нисходящую магнитную активность, которая формирует космическую погоду. Новые данные указывают на то, что Солнце переходит в новый режим поведения.

Понимание того, что движет солнечным циклом, имеет решающее значение для прогнозирования космической погоды, которая может нарушать работу спутников, связи, систем GPS и электросетей на Земле. Сильный солнечный цикл может привести к многочисленным геомагнитным бурям.

По словам ученых, они обнаружили, что взаимосвязь между внутренними солнечными колебаниями и поверхностной активностью изменилась. Это нельзя объяснить просто ослаблением магнитных полей. Это указывает на то, что внутри Солнца происходит реорганизация магнитной активности.

Является ли это долгосрочным изменением солнечной активности, или же наша звезда вернется к прежнему состоянию? Ученые хотят это выяснить во время наблюдений до конца 25-го цикла, который начался в 2019 году, и в начале 26-цикла, который начнется в 2030 году.

При написании материала использованы источники: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, IFLScience.