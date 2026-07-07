Хотела свадьбу на 100 человек: 26-летняя украинская певица расторгла помолвку (фото)

Украинская певица, исполнительница хита "Прикутые" Христина Христонько и блогер Игорь Розумяк расторгли помолвку. В конце 2024 года он сделал артистке предложение.

Об этом бывшая пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram. Впрочем, причину они не называют.

Христина Христонько и Игорь Розумяк расстались

"Мы расстались с Игорем. Хочу в этом сторис положить конец нашей истории. Мы многое вместе пережили. Но все подошло к концу. Прошу не упоминать мне ничего о нем, не писать о его дальнейшей жизни и прочее, потому что сейчас я переживаю сложный этап", — написала девушка.

Причину разрыва звезда сцены не назвала. Однако она заверила, что никаких скандалов не было и они с Игорем остались в нормальных отношениях.

"Спасибо ему за все. За опыт. За все, что мы прошли вместе. Прошу никого из нашей пары не обижать. Не выдумывать и не строить догадок. Все останется только между нами двоим. Мы остались в нормальных отношениях", — добавила Христина.

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Фото: Instagram

Между тем Розумяк также высказался по поводу разрыва в похожем тоне.

"Мы расстались с Христиной. Мы многое пережили вместе, но каждая история когда-то заканчивается. Прошу не писать мне о ее личной жизни и не писать ей о моей. Мы расстались как взрослые люди, без лишних конфликтов. У каждого из нас сейчас свой путь. Спасибо Христине за все, что было между нами… Тема закрыта", — написал блогер.

Отметим, что Христина Христонько и Игорь Розумяк долгое время были в отношениях, а в начале декабря 2024 года обручились.

Христина Христонько и Игорь Розумяк Фото: Instagram

В интервью Мирославе Мандзюк артистка рассказала, что они с Игорем начали встречаться в начале своей карьеры. А через год отношений они стали жить вместе.

Христина тогда хотела "очень дорогую свадьбу" примерно на 100 человек, возможно, в Буковеле. В частности, у пары был кризис в отношениях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

62-летняя звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и ее 49-летний бойфренд Джонни Макдейд разорвали свои почти десятилетние отношения.

Фудблогерша и звезда "Холостяка-13" Анастасия Анисимова боролась за сердце Александра "Терена" Будько в романтическом реалити-шоу в 2024 году, но закрутила роман с осветителем Егором Старцевым. Впрочем, они больше не вместе.

Кроме того, блогерша и певица из Ивано-Франковска Кристина Христонько рассказала Фокусу о том, кто является ее продюсером, что ее связывает с певцом Юликом и чем закончилось сотрудничество с певцом YAKTAK.