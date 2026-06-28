Кортни Кокс рассталась с Джонни Макдейдом после многолетних отношений: он уже завел новый роман

62-летняя звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и 49-летний музыкант группы Snow Patrol Джонни Макдейд расстались после почти десяти лет отношений.

За всё это время пара даже была недолго в помолвке, однако ещё в конце прошлого года они расстались. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инсайдеры утверждают, что расставание прошло довольно спокойно и без скандалов, и они остались друзьями. Кортни и Джонни в какой-то момент просто поняли, что начали жить "разными жизнями", что и могло стать поводом для прекращения многолетних отношений.

Кортни Кокс рассталась с бойфрендом из-за охлаждения отношений Фото: courteneycoxofficial

Сейчас Кортни проживает в Лос-Анджелесе, тогда как 49-летний Макдейд, который сам родом из Северной Ирландии, в основном живет в Лондоне. Раньше пара обычно делила своё время между США и Великобританией.

"Джонни очень высоко отзывается о Кортни. У них были очень близкие отношения, и они до сих пор остаются очень хорошими друзьями. Они — замечательные друзья и очень заботятся друг о друге", — рассказал друг бывшей звездной пары, подтвердив их расставание.

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Последний раз пару удалось сфотографировать в сентябре 2025 года, во время турнира US Open. Инсайдеры говорят, что после разрыва оба продолжили свою жизнь. Сам музыкант сейчас, по слухам, уже находится в новых отношениях, однако с кем может встречаться Макдейд — остаётся загадкой.

Стоит отметить, что пара была вместе с 2013 года. Впоследствии они объявили о помолвке, однако спустя некоторое время расторгли её, оставаясь вместе.

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