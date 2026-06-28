Кортні Кокс розійшлася з Джонні Макдейдом після багаторічних стосунків: він уже почав новий роман

62-річна зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс та 49-річний музикант гурту Snow Patrol Джонні Макдейд розірвали свої майже десятирічні стосунки.

Пара за весь цей час навіть перебувала у недовготривалих заручинах, проте ще наприкінці минулого року вони розійшлися. Про це розповіло видання Daily Mail.

Інсайдери кажуть, що розрив пройшов доволі спокійно та без скандалів, і вони залишилися друзями. Кортні та Джонні в один момент зрозуміли просто, що почали жити "різними життями", що й могло стати приводом для припинення багаторічних відносин.

Кортні Кокс розійшлася з бойфрендом через віддалення у стосунках Фото: courteneycoxofficial

Зараз Кортні мешкає в Лос-Анджелесі, тоді як 49-річний Макдейд, який сам є уродженцем Північної Ірландії, переважно живе в Лондоні. Раніше пара зазвичай ділила свій час між США та Великою Британією.

"Джонні надзвичайно високо відгукується про Кортні. У них були дуже глибокі стосунки, і вони й досі залишаються надзвичайно дружніми. Вони — чудові друзі й дуже піклуються одне про одного", — розповів друг колишньої зіркової пари, підтверджуючи розрив.

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Востаннє пару вдалося сфотографувати у вересні 2025 року, під час турніру US Open. Інсайдери кажуть, що після розриву обоє продовжили своє життя. Сам музикант наразі вже нібито перебуває у нових стосунках, проте з ким може зустрічатися Макдейд — залишається загадкою.

Варто зазначити, що пара була разом з 2013 року. Згодом вони оголосили про заручини, проте через певний час розірвали їх, залишившись разом.

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