Дівчині Бреда Пітта "не світить" весілля, попри її намагання, — ЗМІ

Бред Пітт та Інес де Рамон разом з 2022 року, але шлюб для пари поки не "світить". Голлівудський актор досі відходить від розлучення з Анджеліною Джолі.

Інес неймовірно близька з родиною Бреда. Вони її "просто обожнюють", і з самого початку її зустріли з розпростертими обіймами. Про це розповіло джерело виданню Page Six.

Бред Пітт не спішить одружуватися

Родина зірки фільму "Троя" вважають Інес "однією зі своїх".

"Але Бред не планує одружуватися, незважаючи на те, наскільки близькою стала Інес з усіма", — запевнив інсайдер.

За словами джерела, 33-річна дизайнерка ювелірних виробів, яка зустрічається з 62-річним Піттом з 2022 року, встановила справжні стосунки з усією родиною зірки "Бійцівського клубу".

"Родина Бреда та Інес регулярно спілкуються та щиро люблять проводити разом час. Вона ніколи не здається "дівчиною Бреда". Вона просто частина родини, коли вони разом", — зазначило джерело.

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Інес проводить час з братом і сестрою Бреда, племінницями та племінниками, відвідує сімейні зустрічі та докладає зусиль, щоб познайомитися з кожним з них окремо.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Instagram @whoopsee.it

Зірка фільму "Троя", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі твердо зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року. Втім, час від часу досі відбуваються суди з Джолі за спільне майно. Раніше інсайдери казали, що саме через це актор не поспішає укладати новий шлюб.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американський актор разом зі своєю 33-річною ​​дівчиною Інес де Рамон зʼявився на світовій прем'єрі Mercedes-AMG у Лос-Анджелесі.

Анджеліна Джолі здобула велику юридичну перемогу над колишнім у їхній тривалій справі щодо "Шато Міраваль".

Крім того, Бреда Пітта та його дівчину помітили на побаченні в Токіо. Пара обіймалася та привіталася з японськими прихильниками.