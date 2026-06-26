Девушке Брэда Питта "не светит" свадьба, несмотря на ее попытки, — СМИ

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе с 2022 года, но о браке пары пока не идет речи. Голливудский актер до сих пор не оправился от развода с Анджелиной Джоли.

Инес невероятно близка с семьёй Бреда. Они её "просто обожают" и с самого начала приняли её с распростёртыми объятиями. Об этом сообщил источник изданию Page Six.

Брэд Питт не спешит жениться

Семья звезды фильма "Троя" считает Инес "одной из своих".

"Но Брэд не планирует жениться, несмотря на то, насколько близка стала Инес со всеми", — заверил инсайдер.

По словам источника, 33-летняя дизайнер ювелирных изделий, которая встречается с 62-летним Питтом с 2022 года, наладила теплые отношения со всей семьёй звезды "Бойцовского клуба".

"Семья Бреда и Инес регулярно общается и искренне любит проводить время вместе. Она никогда не выглядит как "девушка Бреда". Когда они вместе, она просто часть семьи", — отметил источник.

Відео дня

Инес проводит время с братом и сестрой Бреда, племянницами и племянниками, посещает семейные встречи и старается познакомиться с каждым из них по отдельности.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Instagram @whoopsee.it

Звезда фильма "Троя", который был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год, сейчас полностью сосредоточен на будущем и не переживает из-за своих прошлых отношений. Брэд и Инес встречаются с 2022 года. Впрочем, время от времени до сих пор проходят судебные разбирательства с Джоли по поводу совместного имущества. Ранее инсайдеры говорили, что именно из-за этого актер не спешит вступать в новый брак.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американский актёр вместе со своей 33-летней девушкой Инес де Рамон появился на мировой премьере Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли одержала крупную юридическую победу над бывшим мужем в их затянувшемся судебном разбирательстве по поводу "Шато Мираваль".

Кроме того, Брэда Питта и его девушку заметили на свидании в Токио. Пара обнималась и поздоровалась с японскими поклонниками.