Хотіла весілля на 100 людей: 26-річна українська співачка розірвала заручини (фото)

Українська співачка, виконавиця хіта "Прикуті" Христина Христонько та блогер Ігор Розумяк розірвали заручини. Наприкінці 2024 року він освідчився артистці.

Про це колишня пара повідомила у своїх Instagram. Втім, причину вони не називають.

Христина Христонько та Ігор Розумяк розійшлися

"Ми розійшлися з Ігорем. Хочу на цій stories завершити нашу історію. Ми багато чого разом пережили. Але все дійшло до кінця. Прошу не згадувати мені нічого про нього, не писати про його подальше життя та інше, тому що зараз я переживаю складний етап", — написала дівчина.

Причину розриву зірка сцени не назвала. Проте запевнила, що жодних драм не було і вони з Ігорем залишились у нормальних стосунках.

"Дякую йому за все. За досвід. За все, що ми пройшли разом. Прошу не ображати нікого з нашої пари. Не вигадувати й не здогадуватися. Усе залишиться лише між нами двома. Ми залишилися в нормальних стосунках", — додала Христина.

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Фото: Instagram

Тим часом Розумяк також висловився про розрив у схожому тоні.

"Ми розійшлися з Христиною. Ми багато чого пройшли разом, але кожна історія колись завершується. Прошу не писати мені про її особисте життя і не писати їй про моє. Ми розійшлися як дорослі люди, без зайвих конфліктів. У кожного з нас зараз свій шлях. Дякую Христині за все, що було між нами… Тема закрита", — написав блогер.

Зазначимо, що Христина Христонько та Ігор Розумяк тривалий час перебували у стосунках, а на початку грудня 2024 року заручилися.

Христина Христонько та Ігор Розумяк Фото: Instagram

В інтервʼю Мирославі Мандзюк артистка розповідала, що вони з Ігорем почали зустрічатися на початку своїх карʼєр. А після року зустрічання зʼїхалися.

Христина тоді хотіла "дуже дороге весілля" приблизно на 100 людей, можливо, у Буковелі. Зокрема, пара переживала кризу у стосунках.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

62-річна зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс та її 49-річний бойфренд Джонні Макдейд розірвали свої майже десятирічні стосунки.

Фудблогерка та зірка "Холостяка-13" Анастасія Анісімова боролася за серце Олександра "Терена" Будька в романтичному реаліті у 2024 році, але стосунки закрутила з освітлювачем Єгором Старцевим. Втім, вони більше не разом.

Крім того, франківська блогерка та співачка Христина Христонько розповіла Фокусу про те, хто її продюсує, що її об'єднує з співаком Юліком та чим закінчилася співпраця зі співаком YAKTAK.