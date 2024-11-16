Христина Христонько про дует з Юліком та участь у Євробаченні - інтерв'ю для Фокусу

Христина Христонько почала свою блогерську кар'єру у період карантину (2020 рік). За чотири роки дівчині вдалося зібрати понад пів мільйонну аудиторію. Крім блогерства дівчина також почала самотужки розвивати свою співочу кар'єру.

24-річна франківська блогерка та співачка Христина Христонько розповіла Фокусу про те, хто її продюсує, що її об'єднує з співаком Юліком та чим закінчилася співпраця зі співаком YAKTAK, який минулоріч був одним із кандидатів на участь в Єробаченні 2024.

Блогерка, співачка, а віднедавна телеведуча — всі ці напрямки творчого характеру. Розкажіть, як ви прийшли в сферу шоубізнесу? З чого все почалося?

Все почалось з того, що 4 роки тому я почала записувати у свій на інстаграм (де було 500 підписників) різні переспіви українських пісень. Це відбувалось в мене вдома у селі, коли батьки йшли з дому по справах. Я як та мишка бігла на другий поверх дому, де ніхто мене не турбував, клала телефон на штатив (на який назбирала зі стипендії) і просто під власний фортепіанний супровід співала різні народні і сучасні пісні. На той момент я почала бачити не маленьку активність, при тому що блогером я не планувала ставати. Просто треба було чимось зайнятись в час коронавірусу, коли вже який місяць сиділа в чотирьох стінах. Ці кавери люди почали між собою поширювати, і я побачила неймовірну підтримку від людей. Вони писали мені що я маю гарний голос, що я особлива.. такого раніше я до себе ніколи не читала і не чула. Адже до цього у житті я була тихенькою дівчинкою з хорошим слухом, яку тільки брали в різні хори, дуети. І ніколи не виділяли мене як особистість. Тому завдяки підтримці аудиторії я зрозуміла, що блог допоможе мені паралельно розвивати музичну діяльність.

Який напрямок сьогодні ближче — блог, музика, чи телебачення?

Зараз на першому місці блог. Я готова виділити багато "вихідних" від інстаграму, тільки щоб зробити крутий кліп/пісню. І віддаюсь туди повністю.

Христина Христонько Фото: instagram.com/_kristonko_/

Ви доволі молода виконавиця, однак вже зараз ви маєте кілька власних пісень, які на стрімінгових платформах мали успіх. Розкажіть, хто вам пише пісні?

Все індивідуально. Частину пісень писала я сама, інколи мені пропонували і я купляла, або просто дають мені слова — а я на них кладу музику. Або може бути навпаки. Все індивідуально.

У вас вже є дует з Дмитром Прокоповим, нещодавно ви анонсували роботу з Юліком. Розкажіть про свої колаборації? Що за пісню незабаром плануєте презентувати? Про що вона?

Юлік запропонував мені цю пісню. І як тільки я її вперше почула — зрозуміла що це "моя тема". Одразу погодилась. Знала, що ми будемо звучати і сам посил пісні, який дає віру в те, що буде все добре — мене зачепив. Такого посилу в моїй творчості ще не було.

Вам лише 24 роки, однак ви активно записуєте пісні, знімаєте кліпи — хто продюсує вас як артистку?

Мій блог — мій продюсер. Всі кошти, які я заробляю — вкладаю в музичну діяльність. І я рада, що можу зараз записувати свої пісні в найкращого саундпродюсера з найкрутішим аранжуванням. Мені зовсім не шкода коштів. Хтось відкладає на квартиру — а я як тільки зароблю — зразу вкладаю в музику. І страшенно кайфую від результату.

Часто в мережі в бік молодих виконавців лунають звинувачення, що їх кар’єру проплатили батьки — чи допомагає вам родина?

Моя родина середньостатистична. Батько — столяр (в минулому весільний музика), мама — вихователь в дитячому садочку з 40 річним стажем. Сестра рідна старша на 16 років бухгалтер. Чи змогла б моя сімʼя допомогти мені фінансами? Відповідь вам гадаю очевидна. Музика надто дорога діяльність. І я досі в батьків ні копійки не взяла на життя з початку моєї блогерської діяльності. Мені здається що і батьками фінансово легше стало, коли я почала заробляти повністю на своє життя.

Христина Христонько Фото: instagram.com/_kristonko_/

Розкажіть про ваше особисте життя. У вашому блозі можна побачити, що ви доволі давно перебуваєте з хлопцем, на ім'я Ігор. Розкажіть про ваше знайомство та відносини, чи не плануєте одружуватися?

Про стосунки не люблю говорити. Вважаю, що чим менше показуєш їх — тим краще буде парі. Він моя підтримка і в усьому мене розуміє. Знаємось більше 6-7 років. Зустрічаємось 3,5. Гадаю, що все само дійде до того, до чого повинно.

З 2020 року, коли ви почали вести свій блог, ви дуже змінилися зовні. Чи робили ви якісь пластичні операції щодо зміни зовнішності?

Так, зміни відбувались. Але перш за все вони внутрішні. Чим більше я себе починала приймати любити, тим краще ставала виглядати. Якщо ботокс в губки рахується пластичною операцією, то вона була 3 роки тому. Це єдине, що я робила зі своїм лицем. Решту догляд хороший і фарбування.

Минулого року на Нацвідборі на Євробачення ви підтримували артиста YAKTAK. Що вас пов’язує з ним? Чи спілкуєтесь зараз?

Це була рекламна співпраця. Але ми в хороших відносинах. Ярик і його дівчина дуже прості і класні люди. Я таких дуже люблю, тому ми в хороших стосунках і досі. Памʼятаю, як раніше робила рекламу його першим пісням.

Христина Христонько Фото: instagram.com/_kristonko_/

В продовження теми Євробачення, чи не плануєте подати заявку на Нацвідбір? Чи побачать шанувальники Христонько серед конкурсантів?

Звісно хочу! Але як тільки буде та сама пісня, тоді піду. Йти, щоб просто піти — не моє.

Цього року одним із феноменів українського шоубізнесу називали Клавдію Петрівну. Що ви думаєте стосовно її творчості? Чи не вважаєте конкуренткою?

Це щось нове. Конкуренткою не вважаю, бо я ще задовго до неї почала писати музику. І протягом мого шляху зʼявлялось багато різних артисток. І ще буде зʼявлятись. Головне для мене — робити свою справу регулярно і якісно. Тоді ніякі "конкуренти на горизонті" не зібʼють мене з шляху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мішель Андраде ексклюзивно Фокусу розповіла про дружбу із Сонею Морозюк, стосунки з Потапом та участь у "Холостячці".

Крім цього, Фокус публікував, інтерв'ю Ярослава Карпука (YAKTAK) в якому він відповів, чи піде знову на Нацвідбір на Євробачення.