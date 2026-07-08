Ароматные травы и чеснок: как избавиться от комаров по советам из Диснейленда

Знаменитый парк развлечений Walt Disney World принимает миллионы посетителей в Орландо, Флорида. Но хоть парк и расположен на болотах, там нет комаров.

Даже в разгар лета на территории Диснейленда заметно отсутствуют огромные рои комаров, которые досаждают остальной части штата. Заметив эффективность борьбы с вредителями в парке во время своих путешествий, Джил Хайндс, создательница YouTube-канала о доме и саде Pink Jardin, решила протестировать эти методы у себя дома.

Советы из Диснейленда работают дома

Отсутствие вредителей не случайно, но курорт избегает повсеместного опрыскивания территории агрессивными химикатами, которые могли бы испортить отдых или нанести вред местной экосистеме. Вместо этого в парке Диснея борются с комарами более естественными методами, которые подойдут и тем, кто не хочет обливать химикатами собственный сад.

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"Меня ни разу не укусили комары, когда я была в Диснейленде. Поэтому я использую их пятибалльную систему, потому что, как вы можете заметить, мой дом полностью окружен деревьями, и после дождя он быстро превращается в рассадник комаров", - рассказала Джилл.

Как избавиться от комаров – советы из Диснейленда

Устраните застойную воду

Комарам для откладывания яиц необходима стоячая вода, а личинки могут развиться менее чем за 48 часов.

Сотрудники Disney, занимающиеся предотвращением загрязнения, постоянно следят за территорией, чтобы вода не скапливалась на поверхностях или в декоративных элементах. Дома владельцам недвижимости следует регулярно опорожнять поилки для птиц, водосточные желоба и цветочные горшки.

В случае постоянных водоемов, где осушение невозможно, применение натуральных ларвицидов эффективно нейтрализует личинки до того, как они достигнут взрослой стадии.

Хиндс рекомендует опускать таблетки или гранулы с натуральным ларвицидом непосредственно в проблемные места.

Высаживайте ароматные травы

В парке Диснея есть не только клумбы с цветами, но и ароматные травы, которые отгоняют комаров. И тем, у кого в саду комары, также рекомендуют высаживать лемонграсс, мелиссу, розмарин и базилик вблизи мест с высокой проходимостью, включая пешеходные дорожки, террасы и входные двери.

Розмарин помогает от комаров

Все эти растения содержат масла, которые действуют как естественные репелленты от комаров.

Опрыскайте чесноком

Курорт избегает повсеместного опрыскивания территории агрессивными химикатами, которые могут нанести вред местной экосистеме. Чеснок содержит природные соединения, которые успешно отпугивают комаров, но практически незаметны для человека после высыхания. Распыление жидкой чесночной смеси является эффективным средством отпугивания, не содержащим химических веществ.

Чтобы приготовить его дома, домовладельцам следует измельчить несколько головок чеснока с водой в мощном блендере, процедить жидкость через марлю и дуршлаг, чтобы предотвратить засорение, и перелить смесь в садовый опрыскиватель.

Чеснок тоже помогает от комаров, как и от вампиров Фото: Freepik

"Это не убивает комаров, но отпугивает их от этого района", — говорит Хиндс.

Развертывание электрических ловушек

Но если все эти способы не помогают, то Хиндс рекомендует использовать электрические ловушки по примеру работников Диснейленда.

Поскольку этот шаг является реактивным, а не превентивным, Хиндс рассматривает его как ситуативный резервный план.

"Обычно я так делаю только в том случае, если у нас гости и я хочу убедиться, что всем комфортно", — говорит она.

Пучки специй в костре

Последний способ основан на использовании обычных ароматных трав, которые есть на кухнях многих домов. Собрав плотный пучок свежих трав, таких как шалфей, лемонграсс, тимьян или розмарин, и поместив его прямо в кострище или гриль на заднем дворе, вы создадите плотное, локализованное средство отпугивания.

Медленное сжигание свежего пучка табака на жаре высвобождает концентрированные эфирные масла в воздух, создавая невидимый защитный слой. По словам Хиндса, это простое дополнение дает огромный эффект: "Это отпугнет комаров, мошек, грибных комаров — всех насекомых".

В конечном итоге, чтобы на заднем дворе и в саду не было комаров, следует быть настойчивыми. Как и они. Как напоминает Хиндс своим зрителям: "Просто помните о необходимости быть последовательными, потому что комары будут появляться постоянно".

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