На Земле есть лишь одна страна, где нет ни единого комара: вскоре это может измениться

Исследователи отмечают, на уникальный климат лишь одной страны в мире делает ее зоной, свободной от комаров, но глобальное потепление может это изменить. Ученые предупреждают, что в ближайшее время комары могут появиться на территории и этой страны.

Комары кусают людей почти во всех странах по всему земному шару. Но есть ли страны, где не встречаются эти кровососущие вредители? По словам исследователей, в мире есть лишь одна страна, где такое возможно – Исландия. В то же время соседние страны, такие как Норвегия, Шотландия и Гренландия, являются домом для множества видов комаров – Исландия все еще остается свободной от этих кровососущих насекомых, пишет Live Science.

Почему в Исландии совсем нет комаров?

У исследователей есть несколько историй на этот счет. Одна из них заключается в том, что комары попросту еще не добрались сюда. Исландия – островное государство, отделенное от своих соседей сотнями километров океана, что создает естественный барьер, затрудняющий перелет комаров.

С другой стороны, известно, что комары действительно переносятся самолетами. По словам почетного профессора лимнологии Гисли Мар Гисласона из Исландского университета, он подтвердил эту теорию, поймав комара во время перелета из Гренландии в Исландию. Более того, комары способны могут часами выживать на шасси самолета, даже при минусовых температурах.

Это указывает на то, что комары все же могут добраться в Исландию. Почему тогда они не сформировали свою популяцию тут? По словам Гисласона, отсутствие подходящих для размножения мест – маловероятно, так как в исландии рядом с аэропортами много прудов и болот. Наиболее вероятным объяснением является суровый климат Исландии.

Как размножаются комары

Жизненный цикл комара состоит из четырех стадий:

яйцо;

личинка;

куколка;

взрослая особь.

Взрослые комары откладывают яйца в воду. Из яиц вылупляются личинки, которые развиваются в куколках. Затем из куколки появляется взрослая особь. По словам биолога насекомых и доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины Роберта Джонса, личинки комаров для развития требуется незамерзшая жидкая вода. В экстремально холодных регионах, таких как канадская Арктика, некоторые виды комаров выживают, впадая в спячку на стадии яйца, где они могут месяцами находиться в замерзшей воде.

Однако климат Исландии находится посередине: длинные зимы и частые циклы замерзания-оттаивания осенью и весной приводят к тому, что водоемы многократно замерзают, тают и снова замерзают. Эти циклы, по словам ученых, нарушают развитие и убивают яйца и личинки комаров до того, как они успевают вылупиться во взрослых особей. Именно это и затрудняет формирование популяций насекомых.

В Исландии зимой незамерзшими остаются лишь геотермальные источники, однако их температура может быть слишком высокой для личинок любого вида комаров, приспособленных к высоким широтам.

Комары могут захватить Исландию

Ученые предупреждают, что с изменением климата статус Исландии, свободной от комаров, может не длиться вечно. Джонс отметил, что более теплые весна и осень могут создавать более длительные периоды незамерзающей стоячей воды, что позволит комарам сформировать постоянные популяции.

Если комары в конечном итоге распространятся в Исландию, это будет не первый случай исчезновения зоны, свободной от комаров. Например, до 1826 года Гавайи были зоной, свободной от комаров, однако в конце концов и это изменилось.

