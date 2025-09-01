На Землі є лише одна країна, де немає жодного комара: незабаром це може змінитися

Дослідники зазначають, що унікальний клімат лише однієї країни у світі робить її зоною, вільною від комарів, але глобальне потепління може це змінити. Вчені попереджають, що найближчим часом комарі можуть з'явитися на території й цієї країни.

Комарі кусають людей майже у всіх країнах по всій земній кулі. Але чи є країни, де не зустрічаються ці кровосисні шкідники? За словами дослідників, у світі є лише одна країна, де таке можливо — Ісландія. Водночас сусідні країни, як-от Норвегія, Шотландія та Гренландія, є домівкою для безлічі видів комарів — Ісландія все ще залишається вільною від цих комах-кровососів, пише Live Science.

Чому в Ісландії зовсім немає комарів?

У дослідників є кілька історій щодо цього. Одна з них полягає в тому, що комарі просто ще не дісталися сюди. Ісландія — острівна держава, відокремлена від своїх сусідів сотнями кілометрів океану, що створює природний бар'єр, який ускладнює переліт комарів.

З іншого боку, відомо, що комарі дійсно переносяться літаками. За словами почесного професора лімнології Гіслі Мар Гісласона з Ісландського університету, він підтвердив цю теорію, спіймавши комара під час перельоту з Гренландії до Ісландії. Ба більше, комарі здатні годинами виживати на шасі літака, навіть за мінусових температур.

Це вказує на те, що комарі все ж можуть дістатися до Ісландії. Чому тоді вони не сформували свою популяцію тут? За словами Гісласона, відсутність придатних для розмноження місць — малоймовірна, оскільки в Ісландії поруч з аеропортами багато ставків і боліт. Найімовірнішим поясненням є суворий клімат Ісландії.

Як розмножуються комарі

Життєвий цикл комара складається з чотирьох стадій:

яйце;

личинка;

лялечка;

доросла особина.

Дорослі комарі відкладають яйця у воду. З яєць вилуплюються личинки, які розвиваються в лялечках. Потім із лялечки з'являється доросла особина. За словами біолога комах і доцента Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Роберта Джонса, личинкам комарів для розвитку потрібна незамерзла рідка вода. В екстремально холодних регіонах, таких як канадська Арктика, деякі види комарів виживають, впадаючи в сплячку на стадії яйця, де вони можуть місяцями перебувати в замерзлій воді.

Однак клімат Ісландії знаходиться посередині: довгі зими й часті цикли замерзання-відтавання восени та навесні призводять до того, що водойми багаторазово замерзають, тануть і знову замерзають. Ці цикли, за словами вчених, порушують розвиток і вбивають яйця та личинки комарів до того, як вони встигають вилупитися на дорослих особин. Саме це й ускладнює формування популяцій комах.

В Ісландії взимку незамерзлими залишаються лише геотермальні джерела, проте їхня температура може бути занадто високою для личинок будь-якого виду комарів, пристосованих до високих широт.

Комарі можуть захопити Ісландію

Учені попереджають, що зі зміною клімату статус Ісландії, вільної від комарів, може не тривати вічно. Джонс зазначив, що тепліші весна й осінь можуть створювати триваліші періоди незамерзаючої стоячої води, що дасть змогу комарам сформувати постійні популяції.

Якщо комарі зрештою поширяться в Ісландію, це буде не перший випадок зникнення зони, вільної від комарів. Наприклад, до 1826 року Гаваї були зоною, вільною від комарів, проте врешті-решт і це змінилося.

