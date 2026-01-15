Комары стали чаще питаться людьми: оказалось, мы сами виноваты в этом

Новые исследования показывают, что некоторые виды комаров становятся все более зависимыми от человеческой крови. Ученые считают, мы, вероятно, сами виноваты в этом.

Исследование, сосредоточенное на комарах в Бразилии, показало, что по мере снижения биоразнообразия комары все чаще охотятся на людей. В этом есть смысл: по мере того, как деятельность человека вытесняет других животных из региона, у комаров остается все меньше альтернативных источников пищи, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено командой из Федерального университета Рио-де-Жанейро и Института Освальдо Круза и включало установление световых ловушек в природных заповедниках Атлантического леса в Бразилии, чтобы отловить 52 вида комаров. Далее ученые отделили напитавшихся кровью самок от выборки из более чем 1700 особей. Из них в 24 образцах была обнаружена идентифицируемая ДНК, содержащая следы 18 разных людей.

На втором месте по численности оказались птицы: в образцах присутствовала кровь шести разных птиц, а также по одному образцу крови амфибий, грызунов и псовых. По словам соавтора исследования, биолога Жеронимо Аленкара, результаты четко показывают, что комары предпочитают питаться кровью людей.

Авторы пришли к выводу, что высокая концентрация человеческой крови может быть обусловлена несколькими причинами. Однако наиболее очевидной является то, что по мере увеличения вырубки лесов людей вокруг попросту стало больше.

По словам другого соавтора исследования, микробиолога Сержио Мачадо, простыми словами, сокращение естественных альтернатив привело к тому, что комары буквально вынуждены искать новые, альтернативные источники крови. В результате они все чаще питаются кровью людей, поскольку мы являемся наиболее распространенными носителями в этих районах.

Авторы полагают, что такие изменения могут иметь более серьезные последствия, чем просто зуд и раздражение. Комары являются ключевыми переносчиками болезней, поэтому изменение предпочтений в отношении укусов людей может иметь серьезные последствия для здоровья.

Ученые отмечают, что потребуется более детальный анализ, а также более совершенные методы отлова насекомых. Дело в том, что световые ловушки чаще привлекают голодных комаров, в то время как те, кто недавно питался, предпочитают поспать — это затрудняет их отлов.

