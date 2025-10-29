Комары доставали еще динозавров: найдена личинка комара возрастом 99 млн лет (фото)

Ученые нашли самую древнюю на сегодняшний день личинку комара, запертую в куске янтаря. Ее возраст говорит о том, что комары жили на Земле вместе с динозаврами.

Окаменелость личинки насекомого относится к меловому периоду, ее возраст составляет 99 млн лет. Янтарь с личинкой нашли в регионе Качин в Мьянме, и по словам ученых, открытие может пролить свет на эволюцию насекомых, пишет Independent.

Исследователи говорят, что это первая найденная личинка комара того периода, поскольку раньше удавалось находить только взрослых особей.

Ископаемая личинка относится к новому виду нового рода, ее назвали Cretosabethes primaevus. До этого времени ученые считали, что все комары мелового периода принадлежали к отдельной группе Burmaculicinae, вымершей ветви семейства Culicidae.

Відео дня

Поэтому ученые называют найденную окаменелость “редкой удачей”. Для ее появления потребовалась капля древесной смолы, которая должна была упасть в лужицу воды, чтобы поймать водную личинку в янтарь.

“Эта окаменелость уникальна, поскольку личинка очень похожа на современные виды. В отличие от всех других ископаемых останков комаров этого периода, которые демонстрируют весьма необычные морфологические черты, отсутствующие у современных видов”, - говорит зоолог и ведущий автор исследования из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Андре Амарал.

Найденная личинка комара относится к группе кровососущих комаров Sabethini, в которую входят и некоторые современные виды.

Ученые считают, что личинка Cretosabethes primaevus, как и современные комары, обитала в небольших скоплениях воды, к примеру, в дуплах деревьев или между листьями растений.

Ранее ученые смогли датировать эволюционное происхождение комаров юрским периодом, около 201–145 млн лет назад. Но анализ ДНК показал, что комары могли появиться на Земле еще раньше, в триасовом периоде.

Напомним, археологи нашли янтарь с хвостом динозавра. Окаменелости, сохраненные в янтаре, являются редкостью, но обнаружение хвоста динозавра, застрявшего в древней смоле, стало для исследователей неожиданностью. Образец, который сначала приняли за растение, дал ученым возможность исследовать перья, кости и ткани, сохранившиеся на протяжении почти 100 миллионов лет.