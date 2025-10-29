Комарі діставали ще динозаврів: знайдена личинка комара віком 99 млн років (фото)

Вчені знайшли найдавнішу на сьогоднішній день личинку комара, замкнену в шматку бурштину. Її вік свідчить про те, що комарі жили на Землі разом із динозаврами.

Скам'янілість личинки комахи належить до крейдяного періоду, її вік становить 99 млн років. Бурштин із личинкою знайшли в регіоні Качин у М'янмі, і за словами вчених, відкриття може пролити світло на еволюцію комах, пише Independent.

Дослідники кажуть, що це перша знайдена личинка комара того періоду, оскільки раніше вдавалося знаходити тільки дорослих особин.

Викопна личинка належить до нового виду нового роду, її назвали Cretosabethes primaevus. До цього часу вчені вважали, що всі комарі крейдяного періоду належали до окремої групи Burmaculicinae, вимерлої гілки сімейства Culicidae.

Тому вчені називають знайдену скам'янілість "рідкісною удачею". Для її появи потрібна була крапля деревної смоли, яка повинна була впасти в калюжку води, щоб зловити водну личинку в бурштин.

"Ця скам'янілість унікальна, оскільки личинка дуже схожа на сучасні види. На відміну від усіх інших викопних решток комарів цього періоду, які демонструють вельми незвичні морфологічні риси, відсутні в сучасних видів", — каже зоолог і провідний автор дослідження з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана Андре Амарал.

Знайдена личинка комара належить до групи кровосисних комарів Sabethini, до якої входять і деякі сучасні види.

Вчені вважають, що личинка Cretosabethes primaevus, як і сучасні комарі, мешкала в невеликих скупченнях води, наприклад, у дуплах дерев або між листям рослин.

Раніше вчені змогли датувати еволюційне походження комарів юрським періодом, близько 201-145 млн років тому. Але аналіз ДНК показав, що комарі могли з'явитися на Землі ще раніше, у тріасовому періоді.

Нагадаємо, археологи знайшли бурштин із хвостом динозавра. Скам'янілості, збережені в бурштині, є рідкістю, але виявлення хвоста динозавра, що застряг у стародавній смолі, стало для дослідників несподіванкою. Зразок, який спочатку прийняли за рослину, дав вченим можливість дослідити пір'я, кістки та тканини, що збереглися протягом майже 100 мільйонів років.