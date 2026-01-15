Комарі стали частіше харчуватися людьми: виявилося, ми самі винні у цьому

Нові дослідження показують, що деякі види комарів стають дедалі залежнішими від людської крові. Вчені вважають, ми, ймовірно, самі винні в цьому.

Дослідження, зосереджене на комарах у Бразилії, показало, що в міру зниження біорізноманіття комарі все частіше полюють на людей. У цьому є сенс: у міру того, як діяльність людини витісняє інших тварин із регіону, у комарів залишається все менше альтернативних джерел їжі, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведене командою з Федерального університету Ріо-де-Жанейро та Інституту Освальдо Круза і включало встановлення світлових пасток у природних заповідниках Атлантичного лісу в Бразилії, щоб відловити 52 види комарів. Далі вчені відокремили самок, які просочилися кров'ю, від вибірки з більш ніж 1700 особин. З них у 24 зразках було виявлено ідентифіковану ДНК, що містить сліди 18 різних людей.

На другому місці за чисельністю опинилися птахи: у зразках була присутня кров шести різних птахів, а також по одному зразку крові амфібій, гризунів і псових. За словами співавтора дослідження, біолога Жеронімо Аленкара, результати чітко показують, що комарі вважають за краще харчуватися кров'ю людей.

Автори дійшли висновку, що висока концентрація людської крові може бути зумовлена кількома причинами. Однак найочевиднішою є те, що в міру збільшення вирубки лісів людей навколо просто стало більше.

За словами іншого співавтора дослідження, мікробіолога Сержіо Мачадо, простими словами, скорочення природних альтернатив призвело до того, що комарі буквально змушені шукати нові, альтернативні джерела крові. У результаті вони все частіше харчуються кров'ю людей, оскільки ми є найпоширенішими носіями в цих районах.

Автори вважають, що такі зміни можуть мати більш серйозні наслідки, ніж просто свербіж і подразнення. Комарі є ключовими переносниками хвороб, тому зміна переваг щодо укусів людей може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Учені зазначають, що знадобиться більш детальний аналіз, а також досконаліші методи вилову комах. Річ у тім, що світлові пастки частіше привертають голодних комарів, тоді як ті, хто нещодавно харчувався, вважають за краще поспати — це ускладнює їхній вилов.

