Трамп появился на саммите НАТО в сопровождении гламурной блондинки: кто такая Натали Харп

Помощница президента США Дональда Трампа, Натали Харп, была замечена в числе сопровождающих американского лидера на саммите НАТО в Анкаре (Турция).

Харп, которую из-за внешнего сходства, часто сравнивают с Иванкой Трамп, дочерью главы Белого дома, была в одном помещении с высокопоставленными членами правительства на саммите, а также на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заметили обозреватели Irish Star.

Во время беседы два президента обсуждали войну в Украине, а при разговоре, кроме Харп, присутствовали министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь США Марко Рубио.

Натали Харп — на встрече Трампа и Зеленского Фото: Офис президента

Что известно о Натали Харп

До работы на президента Харп некоторое время работала ведущей новостей на праворадикальном телеканале One America News.

Согласно книге "Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа" авторов Мэгги Хаберман и Джонатана Свона, Харп известна как "человек-принтер". Говорят, что она постоянно ищет позитивные статьи правого толка, посты в социальных сетях и другие приятные вещи о Трампе, а также отвечает за доставку товаров, поиск в Google и идеи для постов главы Белого дома в Truth Social.

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Она всегда носит с собой ноутбук, чтобы по первому запросу президента предоставлять ему всю необходимую информацию, распечатав ее на портативном принтере. Фактически она формирует вокруг него позитивный мыльный пузырь, внутрь которого всеми силами не пропускает негативной информации о президенте, а предоставляя ему только хвалебные отзывы, посты и публикации.

Отношения Трампа и Харп

Связывают ли ассистентку без официального статуса и американского лидера какие-то отношения — вопрос открытый. Многие, в том числе ее родной брат Престон, говорили, что у нее и политика — "нездоровые" взаимодействия. По словам Престона, в увлечении его сестры Трампом виновата идеология "американской исключительности", которую им внушали родители, обучавшие их на дому:

"Она думает, что обеление истории — это на самом деле "исправление", как и сам Трамп. Нас с сестрой воспитывали в вере в американскую исключительность с детства и до старших классов школы, и именно это олицетворяет Трамп. Мне совсем не кажется странным, что она так одержима работой с ним и служением целям американской исключительности".

Харп впервые познакомилась с Трампом во время своей борьбы с раком костей второй стадии, и считает, что он спас ей жизнь. Теперь Натали постоянно присутствует в Белом доме и часто остается с Трампом допоздна, когда он особенно активен в социальных сетях.

Президент не стесняется демонстрировать свою симпатию к Харп. Например, в одном из отрывков книги описывается, как президент США "начал говорить своим сотрудникам, что Натали (он ее называет, используя французское произношение с ударением на последний слог) — единственная, кто "любит его так же сильно, как его жена и дети".

"Вы все пойдете и заработаете деньги. Она никогда меня не бросит"", — якобы произнес он.

Биограф Трампа Майкл Вольф, а также Хаберман и Свон утверждали, что Харп отправляла президенту весьма неоднозначные записки.

"Вы — все, что для меня важно", — говорилось в одной из записок. Натали также говорила Трампу, что никогда не хочет его подвести, а еще называла его "Альфа и Омега". Сообщения были настолько страннымы, что Сьюзи Уайлз, которая позже стала главой администрации Трампа в Белом доме, задалась вопросом: "Где я?"

Вольф утверждает, что в окружении президента растет обеспокоенность по поводу писем и записок ассистентки.

"История Натали Харп — это нечто. Все были в большом скандале из-за этого, включая предупреждения Секретной службы президенту Соединенных Штатов или помощникам президента, чья работа заключалась в том, чтобы довести ее до президента, независимо от того, сделали они это или нет, о том, что они видят в ней опасность для себя и для него", — говорил биограф Трампа изданию Daily Beast.

По его словам, записки Харп передали ему другие помощники президента, которых возмутила такая коммуникация:

"И это одна из проблем, существующих сейчас в Белом доме Трампа, — это напряжение, связанное с тем, что президент позволил этому человеку стать его ближайшим доверенным лицом".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи утверждает, что Натали Харп — "любимый сотрудник администрации президента".

"Фейковые СМИ никогда не поймут, каково это — пользоваться таким доверием и уважением, как она".

Напомним, Фокус писал, что:

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