Трамп з'явився на саміті НАТО у супроводі гламурної блондинки: хто така Наталі Харп

Помічниця президента США Дональда Трампа, Наталі Харп, була помічена серед осіб, які супроводжували американського лідера на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина).

Харп, яку через зовнішню схожість часто порівнюють з Іванкою Трамп, дочкою глави Білого дому, перебувала в одному приміщенні з високопоставленими членами уряду на саміті, а також на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського, як зауважили оглядачі Irish Star.

Під час бесіди два президенти обговорювали війну в Україні, а на зустрічі, окрім Харп, були присутні міністр оборони Піт Хегсет, міністр фінансів Скотт Бессент та держсекретар США Марко Рубіо.

Наталі Харп — на зустрічі Трампа та Зеленського Фото: Офис президента

Що відомо про Наталі Харп

До роботи на президента Харп деякий час працювала ведучою новин на праворадикальному телеканалі One America News.

Згідно з книгою "Зміна режиму: Усередині імперського президентства Дональда Трампа" авторів Меггі Хаберман та Джонатана Свона, Харп відома як "людина-принтер". Кажуть, що вона постійно шукає позитивні статті правого спрямування, дописи в соціальних мережах та інші приємні речі про Трампа, а також відповідає за доставку товарів, пошук у Google та ідеї для дописів глави Білого дому в Truth Social.

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Вона завжди носить із собою ноутбук, щоб за першим запитом президента надавати йому всю необхідну інформацію, роздрукувавши її на портативному принтері. Фактично вона створює навколо нього позитивну "мильну бульбашку", всередину якої всіма силами не пропускає негативної інформації про президента, а надає йому лише схвальні відгуки, дописи та публікації.

Стосунки Трампа та Харп

Чи пов’язують асистентку без офіційного статусу та американського лідера якісь стосунки — питання залишається відкритим. Багато хто, зокрема її рідний брат Престон, говорив, що у неї з політиком — "нездорові" стосунки. За словами Престона, у захопленні його сестри Трампом винна ідеологія "американської винятковості", яку їм вселяли батьки, котрі навчали їх удома:

"Вона вважає, що вибілювання історії — це насправді "виправлення", так само як і сам Трамп. Нас із сестрою з дитинства й аж до старших класів школи виховували у вірі в американську винятковість, і саме це уособлює Трамп. Мені зовсім не здається дивним, що вона так одержима роботою з ним і служінням цілям американської винятковості".

Харп вперше познайомилася з Трампом під час своєї боротьби з раком кісток другої стадії і вважає, що він врятував їй життя. Тепер Наталі постійно перебуває в Білому домі й часто залишається з Трампом до пізньої ночі, коли він особливо активний у соціальних мережах.

Президент не соромиться демонструвати свою симпатію до Харп. Наприклад, в одному з уривків книги описується, як президент США "почав говорити своїм співробітникам, що Наталі (він називає її, використовуючи французьку вимову з наголосом на останньому складі) — єдина, хто "любить його так само сильно, як його дружина та діти".

"Ви всі підете й заробите гроші. Вона мене ніколи не покине", — нібито сказав він.

Біограф Трампа Майкл Вольф, а також Хаберман і Свон стверджували, що Харп надсилала президенту досить неоднозначні записки.

"Ти — все, що для мене важливо", — йшлося в одній із записок. Наталі також казала Трампу, що ніколи не хоче його підвести, а ще називала його "Альфа й Омега". Повідомлення були настільки дивними, що Сьюзі Вайлз, яка згодом стала головою адміністрації Трампа в Білому домі, задалася питанням: "Де я?"

Вольф стверджує, що в оточенні президента зростає занепокоєння з приводу листів та записок асистентки.

"Історія Наталі Харп — це щось неймовірне. Усі були в великому скандалі через це, включаючи попередження Секретної служби президенту Сполучених Штатів або помічникам президента, чия робота полягала в тому, щоб донести це до президента, незалежно від того, зробили вони це чи ні, про те, що вони вбачають у ній небезпеку для себе і для нього", — сказав біограф Трампа виданню Daily Beast.

За його словами, записки Харп передали йому інші помічники президента, яких обурила така комунікація:

"І це одна з проблем, що існують зараз у Білому домі Трампа, — це напруга, пов’язана з тим, що президент дозволив цій людині стати його найближчою довіреним особою".

У свою чергу прес-секретар Білого дому Куш Десаї стверджує, що Наталі Харп — "улюблена співробітниця адміністрації президента".

"Фейкові ЗМІ ніколи не зрозуміють, як це — користуватися такою довірою та повагою, як вона".

Нагадаємо, що Фокус писав , що:

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