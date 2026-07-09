56-летняя Дженнифер Лопес примерила платье со смелым вырезом (фото)

56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые за долгое время появилась вместе со своей младшей сестрой Линдой, когда они выходили из отеля во время Недели моды в Париже.

Джей Ло и её 55-летняя сестра выходили из отеля La Reserve. Лопес выбрала яркое белое мини-платье.

Дженнифер Лопес поразила смелым вырезом

Смелый наряд демонстрировал глубокое декольте, доходившее почти до пупка. Лопес дополнила образ черным клатчем и туфлями на каблуках.

Суперзвезда закрепила волосы чёрным бантом.

Тем временем журналистка, лауреат премии "Эмми", Линда была в чёрном комбинезоне с открытыми плечами и хрустальными украшениями. Она дополнила этот гламурный образ чёрным клатчем и туфлями на каблуках.

Дженнифер Лопес с сестрой Фото: Instagram jlo

Ранее в тот же день Лопес также посетила показ мод Зухайра Мурада вместе со своей сестрой. По этому случаю певица надела гламурный наряд, украшенный драгоценностями.

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Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка встретилась с Дженнифер Лопес и рассказала ей о войне. Певица обнимала её и выражала сочувствие. В частности, они говорили о музыке и шоу.

Американская актриса и певица поразила поклонников изысканным нарядом от украинского бренда во время съемок в Нью-Йорке.

Бывшая жена Бена Аффлека поразила поклонников своей фигурой во время концерта в Лас-Вегасе, США. Джей Ло вышла на сцену в полупрозрачном комбинезоне, который подчеркнул её формы.