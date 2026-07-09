56-річна Дженніфер Лопес приміряла сукню зі сміливим вирізом (фото)

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес уперше за тривалий час з'явилася разом зі своєю молодшою ​​сестрою Ліндою, коли вони виходили з готелю під час Тижня моди в Парижі.

Джей Ло та її 55-річна сестра покидали готель La Reserve. Лопес обрала яскраву білу мінісукню.

Дженніфер Лопес вразила сміливим вирізом

Сміливий ансамбль продемонстрував глибоке декольте, яке сягало майже до пупка. Лопес доповнила образ чорним клатчем і додала висоти туфлям на підборах.

Суперзірка заколола волосся чорним бантом.

Тим часом, журналістка-лауреатка премії "Еммі" Лінда була в чорному комбінезоні з відкритими плечима та кришталевими прикрасами. Вона поєднала гламурний образ з чорним клатчем і туфлями на підборах.

Дженніфер Лопес із сестрою Фото: Instagram jlo

Раніше того ж дня Лопес також відвідала показ мод Зухаїра Мурада разом зі своєю сестрою. З цієї нагоди співачка одягла гламурний образ, прикрашений коштовностями.

Відео дня

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка зустріла Дженніфер Лопес та розказала їй про війну. Співачка обіймала її та виражала свої співчуття. Зокрема, вони говорили про музику та шоу.

Американська акторка та співачка приголомшила шанувальників вишуканим образом від українського бренду під час зйомок у Нью-Йорку.

Колишня дружина Бена Аффлека вразила фанатів своєю фігурою під час концерту в Лас-Вегасі, США. Джей Ло вийшла на сцену в напівпрозорому комбінезоні, який підкреслив її форми.