Українка зустріла Дженніфер Лопес у ресторані: інша розказала їй про війну (фото, відео)

Під час відпочинку в Парижі українська Instagram-блогерка (nyyy_ok) несподівано опинилась за сусіднім столиком з американською зіркою Дженніфер Лопес.

Відео, зняте потайки, українка поширила на своїй сторінці. Воно миттєво викликало суперечки у коментарях. Що з ним не так, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Шанси сидіти в ресторані Парижа з Дженніфер Лопес за сусіднім столом малі, але ніколи не дорівнюють нулю", – підписала свою публікацію блогерка.

На кадрах можна побачити, як співачка в білій сукні вільного крою жваво спілкується із співрозмовником, а потім гортає меню, звертаючись до офіціанта.

Підписники обурені

Відео розкололо аудиторію на два табори. Одні захоплено коментували зовнішність і харизму Лопес, інші – різко розкритикували авторку за зйомку без дозволу.

Відео дня

Відео з Джей Ло розкололо аудиторію на два табори Фото: TikTok

"Навіщо знімати людину без її згоди, коли вона просто насолоджується життям? Поставте себе на її місце", – злиться частина підписників.

Ще одна історія

У коментарях до публікації несподівано з'явився особистий відгук іншої українки (miss_nataliaboss). Вона каже, що також мала нагоду поспілкуватися з Лопес особисто.

"Я почала розповідати їй про війну, бо болить, що в країні робиться. Вона мене рази три обіймала, висловила співчуття. Потім говорили про музику, про шоу. Дивлячись на її обличчя так близько, я була щиро вражена – вона виглядає ще краще, ніж на фото, на сцені, у фільмах. Абсолютно неймовірна", – написала вона.

У коментарях до публікації несподівано з'явився особистий відгук іншої українки Фото: Instagram

Як пише видання Гордон, та зустріч відбулась у Варшаві: у серпні 2015 року блогерка опублікувала спільне з Лопес фото у польській столиці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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На знімальному майданчику в Нью-Йорку Лопес з'явилась у вбранні від українського бренду. Фото зі сету швидко привернули увагу як до стилю зірки, так і до самого бренду.

На прем'єрі власного фільму "Службовий роман" співачка вийшла на червону доріжку у відвертій сукні з глибоким декольте. Поруч із зіркою був чоловік, якого преса вже охрестила її новим бойфрендом.