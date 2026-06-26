Украинка встретила Дженнифер Лопес в ресторане: другая рассказала ей о войне (фото, видео)
Во время отдыха в Париже украинская Instagram-блогерша (nyyy_ok) неожиданно оказалась за соседним столиком с американской звездой Дженнифер Лопес.
Видео, снятое тайком, украинка опубликовала на своей странице. Оно мгновенно вызвало споры в комментариях. Что с ним не так, — читайте в материале Фокуса.
"Шансы оказаться в парижском ресторане за соседним столиком с Дженнифер Лопес невелики, но никогда не равны нулю", — подписала свою публикацию блогерша.
На кадрах видно, как певица в белом платье свободного кроя оживлённо беседует с собеседником, а затем листает меню, обращаясь к официанту.
Подписчики возмущены
Видео разделило зрителей на два лагеря. Одни восторженно отзывались о внешности и харизме Лопес, другие — резко раскритиковали автора за съемку без разрешения.
"Зачем снимать человека без его согласия, когда он просто наслаждается жизнью? Поставьте себя на его место", — возмущаются некоторые подписчики.
Еще одна история
В комментариях к публикации неожиданно появился личный отзыв другой украинки (miss_nataliaboss). Она говорит, что у неё тоже была возможность пообщаться с Лопес лично.
"Я начала рассказывать ей о войне, потому что мне больно от того, что происходит в стране. Она меня три раза обняла, выразила сочувствие. Потом мы говорили о музыке, о шоу. Глядя на её лицо так близко, я была искренне поражена — она выглядит ещё лучше, чем на фото, на сцене, в фильмах. Совершенно невероятная", — написала она.
Как пишет издание "Гордон", эта встреча состоялась в Варшаве: в августе 2015 года блогерша опубликовала совместное с Лопес фото, сделанное в польской столице.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- На концерте Арианы Гранде Дженнифер Лопес появилась в компании своего сына — 18-летнего Оскара, которого раньше знали как дочь Эмму. Они не избегали внимания и попали в объективы: снимки с концерта быстро распространились в соцсетях.
- На съемочной площадке в Нью-Йорке Лопес появилась в наряде от украинского бренда. Фото со съемочной площадки быстро привлекли внимание как к стилю звезды, так и к самому бренду.
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