Украинка встретила Дженнифер Лопес в ресторане: другая рассказала ей о войне (фото, видео)

Во время отдыха в Париже украинская Instagram-блогерша (nyyy_ok) неожиданно оказалась за соседним столиком с американской звездой Дженнифер Лопес.

Видео, снятое тайком, украинка опубликовала на своей странице. Оно мгновенно вызвало споры в комментариях. Что с ним не так, — читайте в материале Фокуса.

"Шансы оказаться в парижском ресторане за соседним столиком с Дженнифер Лопес невелики, но никогда не равны нулю", — подписала свою публикацию блогерша.

На кадрах видно, как певица в белом платье свободного кроя оживлённо беседует с собеседником, а затем листает меню, обращаясь к официанту.

Подписчики возмущены

Видео разделило зрителей на два лагеря. Одни восторженно отзывались о внешности и харизме Лопес, другие — резко раскритиковали автора за съемку без разрешения.

Відео дня

Видео с Джей Ло разделило зрителей на два лагеря Фото: TikTok

"Зачем снимать человека без его согласия, когда он просто наслаждается жизнью? Поставьте себя на его место", — возмущаются некоторые подписчики.

Еще одна история

В комментариях к публикации неожиданно появился личный отзыв другой украинки (miss_nataliaboss). Она говорит, что у неё тоже была возможность пообщаться с Лопес лично.

"Я начала рассказывать ей о войне, потому что мне больно от того, что происходит в стране. Она меня три раза обняла, выразила сочувствие. Потом мы говорили о музыке, о шоу. Глядя на её лицо так близко, я была искренне поражена — она выглядит ещё лучше, чем на фото, на сцене, в фильмах. Совершенно невероятная", — написала она.

В комментариях к публикации неожиданно появился личный отзыв другой украинки Фото: Instagram

Как пишет издание "Гордон", эта встреча состоялась в Варшаве: в августе 2015 года блогерша опубликовала совместное с Лопес фото, сделанное в польской столице.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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