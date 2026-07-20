Внук принцессы Маргарет женится на армянской аристократке: что о ней известно

Сэм Чатто, который занимает 30-е место в очереди на британский престол, объявил о помолвке с Элеонорой Экседжян, чей отец происходит из древней и уважаемой армянской семьи, а также является всемирно признанным экспертом по живописи эпохи Возрождения.

Королевские обозреватели были в восторге, когда внук принцессы Маргарет, Сэм Чатто, на этой неделе объявил о своей помолвке со своей давней подругой Элеонорой Экседжян. 29-летний керамист сделал предложение художнице с помощью фарфорового кольца, которое он изготовил сам, и вскоре сообщил об этом своим поклонникам в Instagram, пишет Daily Mail.

Сэм подарил своей избраннице кольцо, которое сделал сам

"Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. И мы невероятно счастливы", — написал он.

Сэм Чатто, занимающий 30-е место в очереди на британский престол, является сыном племянницы королевы Елизаветы II, леди Сары Чатто, и ее мужа Дэниела Чатто. Впрочем, семья его невесты не менее известна, чем королевская семья Великобритании.

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Элеонора родилась в 1996 году в районе Вестминстера в Лондоне в семье известного историка искусства и знаменитого искусствоведа.

Ее отец, профессор Дэвид Эксерджян, начал свою карьеру в аукционном доме класса люкс Christie's, а затем стал редактором уважаемого международного художественного журнала Apollo.

Затем он перешел в академическую среду и теперь преподает в Оксфорде и в Институте искусств Курто в Лондоне. Эксерджян является одним из ведущих искусствоведов мира в области эпохи Возрождения и автором множества книг.

Между тем, мать Элеоноры, Сьюзан Мур, на протяжении 40 лет работала художественным критиком и корреспондентом по арт-рынку в Financial Times, а позже стала также заместителем редактора в Apollo. Сейчас она использует свои писательские навыки и в качестве биографа искусства XX века.

После углубленного изучения биографии швейцарского миллиардера-коллекционера произведений искусства барона Тиссена-Борнемиса, в настоящее время она пишет книгу об американской художнице Анне Эстель Райс, публикация которой запланирована на 2027 год.

Супруги живут в доме, внесенном в список памятников архитектуры II категории, стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов, который они приобрели в 2001 году и который датируется XIV веком, в живописной деревне Олдвинкл в графстве Нортгемптоншир.

Брат королевской невесты, Александр, стал искусствоведом, специализирующимся на древнем средиземноморском искусстве и преподает в Йельском университете.

Сама Элеонора Эксерджян – художница. Но хоть сейчас ее семья живет в Великобритании, родом они из Армении.

Элеонора - художница, как и ее жених

Ее дед, полковник Нубар Мартин Эксерджян, сделал выдающуюся карьеру в британской армии и был награжден за свои заслуги во Второй мировой войне. В 1948 году тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт наградил его орденом "Легион почета" за "исключительно выдающиеся заслуги при исполнении служебных обязанностей" перед Соединенными Штатами.

Также семья Эксерджян является потомками ветви армянской знати, называемой Амира, которая пользовалась огромным влиянием при Османской империи в XVIII и XIX веках.

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