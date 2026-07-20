Онук принцеси Маргарет одружується з вірменською аристократкою: що про неї відомо
Сем Чатто, який посідає 30-те місце в черзі на британський престол, оголосив про заручини з Елеонорою Екседжян, батько якої походить із старовинної та шанованої вірменської родини, а також є всесвітньо визнаним експертом з живопису епохи Відродження.
Королівські оглядачі були в захваті, коли онук принцеси Маргарет, Сем Чатто, цього тижня оголосив про свої заручини зі своєю давньою подругою Елеонорою Екседжян. 29-річний кераміст зробив пропозицію художниці за допомогою порцелянового персня, який він виготовив власноруч, і незабаром повідомив про це своїм шанувальникам в Instagram, пише Daily Mail.
"Я дуже радий повідомити, що ми з Еллі заручилися. І ми неймовірно щасливі", — написав він.
Сем Чатто, який посідає 30-те місце в черзі на британський престол, є сином племінниці королеви Єлизавети II, леді Сари Чатто, та її чоловіка Деніела Чатто. Втім, родина його нареченої не менш відома, ніж королівська родина Великої Британії.
Елеонора народилася 1996 року в районі Вестмінстера в Лондоні в родині відомого історика мистецтва та знаменитого мистецтвознавця.
Її батько, професор Девід Ексерджян, розпочав свою кар'єру в престижному аукціонному домі Christie's, а згодом став редактором авторитетного міжнародного художнього журналу Apollo.
Згодом він перейшов до академічної сфери і зараз викладає в Оксфорді та в Інституті мистецтв Курто в Лондоні. Ексерджян є одним із провідних світових мистецтвознавців у галузі епохи Відродження та автором численних книг.
Тим часом мати Елеонори, Сьюзан Мур, протягом 40 років працювала мистецтвознавицею і кореспонденткою з питань арт-ринку в Financial Times, а згодом стала також заступницею редактора в Apollo. Зараз вона використовує свої письменницькі навички й як біограф мистецтва XX століття.
Після ретельного вивчення біографії швейцарського мільярдера-колекціонера творів мистецтва барона Тіссена-Борнеміса, наразі вона пише книгу про американську художницю Анну Естель Райс, публікація якої запланована на 2027 рік.
Подружжя мешкає в будинку, внесеному до переліку пам’яток архітектури II категорії, вартістю 2,2 мільйона фунтів стерлінгів, який вони придбали у 2001 році і який датується XIV століттям, у мальовничому селі Олдвінкл у графстві Нортгемптоншир.
Брат королівської нареченої, Олександр, став мистецтвознавцем, який спеціалізується на стародавньому середземноморському мистецтві, і викладає в Єльському університеті.
Сама Елеонора Ексерджян — художниця. Хоча зараз її родина мешкає у Великій Британії, вони родом із Вірменії.
Її дід, полковник Нубар Мартін Ексерджян, зробив видатну кар’єру в британській армії та був нагороджений за свої заслуги під час Другої світової війни. У 1948 році тодішній президент США Франклін Д. Рузвельт нагородив його орденом "Легіон честі" за "виключно видатні заслуги під час виконання службових обов’язків" перед Сполученими Штатами.
Також родина Ексерджян є нащадками гілки вірменської знаті, відомої як Аміра, яка мала величезний вплив за часів Османської імперії у XVIII та XIX століттях.
Нагадаємо, що Фокус раніше повідомляв, що:
- Семюел Чатто, художник-кераміст і онук принцеси Маргарет, ще недавно вважався одним із найбажаніших наречених Великої Британії.
- У Сема Чатто є брат, Артур Роберт Натаніель, серце якого, за чутками, досі вільне.