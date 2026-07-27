Не бросал щенков с обрыва: актеру "Одиссеи" пришлось оправдываться за шокирующий эпизод

Кристофер Нолан известен натуралистичностью съемок и после премьеры "Одиссеи" в соцсетях всерьез задались вопросом, в порядке ли щенки, которых Эвмей (Джон Легуизамо), якобы бросал в пропасть.

Дискуссия про судьбу щенков стала такой ожесточенной, что Джон Легуизамо даже публично заявил, что при съемках "Одиссеи" Кристофера Нолана ни один пес не пострадал, сообщает IB Times.

Джон Легуизамо выступил с заявлением по поводу щенков

Кристофер Нолан столкнулся с критикой из-за шокирующей сцены с щенками в фильме "Одиссея". В одном из эпизодов Одиссей (Мэтт Деймон) и Эвмей (Джон Легуизамо) беседуют, пока раб царя Итаки сортирует животных и тех, которые ему не нравятся – сбрасывает с обрыва. В процессе Одиссей отбирает у Эвмея одного из щенков, который впоследствии становится его верным спутником, Аргосом, важным персонажем эпоса Гомера и фильма Нолана.

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Этот эмоционально напряженный момент быстро стал одним из главных обсуждаемых моментов фильма. Несмотря на предположения, нет никаких доказательств того, что какие-либо собаки пострадали во время съемок.

Вскоре после выхода фильма зрители высказали свое мнение в социальных сетях, многие описывали эту сцену как тревожную и неожиданную. Некоторые критиковали этот момент, потому что он не встречается в "Одиссее" Гомера , а был введен Ноланом в рамках его экранизации.

Дискуссия обострилась после того, как в интернете распространился пост, в котором ложно утверждалось, что режиссер якобы "убил около 15 собак во время съемок этой сцены. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы все получилось правильно, и он хотел добиться аутентичности".

Пост набрал более пяти миллионов просмотров, и некоторые пользователи предположили, что известная склонность Нолана к использованию практических приемов в кинопроизводстве "зашла слишком далеко". Однако никаких доказательств в поддержку этого утверждения не появилось.

В интервью CinemaBlend Джон Легуизамо пояснил, что на протяжении всего производственного процесса были приняты обширные меры безопасности.

"Там было большое одеяло, которое нежно подхватывало каждого щенка, но все равно создавалось впечатление, будто я сбрасываю его со скалы", — сказал он, добавив, что зрители будут "ненавидеть меня до конца истории кинематографа" из-за этой спорной сцены.

Также стало известно, что в последующих сценах с участием повзрослевшего пса Аргоса также использовалась механическая собака-реквизит, чтобы исключить опасность для живых животных.

Трейлер фильма "Одиссей"

В эпосе Гомера стареющий Аргос почти 20 лет ждет возвращения Одиссея домой после Троянской войны. Хотя его хозяин появляется, переодетый нищим, Аргос сразу узнает его, а затем умирает несколько мгновений спустя, что делает их воссоединение одной из самых трогательных сцен поэмы.

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