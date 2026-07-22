Скандал на "Одиссее": Зендая появилась в серьгах из 3000-летних краденых артефактов

Золотые диски – это часть знаменитого клада Зивие, найденного и разграбленного в 1940-х в Иране. Часть артефактов все-таки попала в музеи, а часть оказалась в руках частных коллекционеров.

Зендая вызвала волну возмущения, появившись на презентации фильма "Одиссея" в золотых серьгах возрастом 3000 лет, а историки осудили "присвоение" древних сокровищ, пишет The Guardian.

Зендая была в серьгах из краденых артефактов

29-летняя актриса, сыгравшая богиню Афину в вольной экранизации греческого эпоса Гомера Кристофера Нолана, продемонстрировала древние иранские артефакты во время фотосессии в Лондоне. Как видно на фотографиях, Зендая, стилистом которой является Лоу Роуч, подобрала к этим серьгам белое платье от Jacquemus.

Золотые медальоны из 18-каратного желтого золота датируются первым тысячелетием до нашей эры и приписываются кладу Зивие. Они были обнаружены в 1940-х годах после того, как клад — собрание древних артефактов — был разграблен пастухами. Считается, что клад Зивие – это захоронение царя, а диски были религиозными предметами.

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Актриса быстро столкнулась с негативной реакцией критиков, которые поставили под сомнение использование ценных и культурно значимых реликвий в качестве аксессуаров для продвижения голливудского фильма.

Иранский искусствовед и профессор Института Курто Сюзан Бабаи заявила, что идея включить эти серьги в образ Зендаи была "шокирующей и неудачной".

Этим сережкам 3000 лет

"Среди тех, кто одевает знаменитостей, кто подбирает им аксессуары, кто представляет их как символы красоты и власти, а также как выражение возвышенности фильма, недостаточно культурных знаний и чуткости", — сказала она.

Она добавила, что эти предметы "не предназначены для демонстрации в качестве аксессуаров… Это человеческое наследие. Это всемирное наследие, а не просто аксессуары", и заявила, что идея их использования — это "присвоение, обесценивание и трансформация культурного вклада древнего Ирана в человечество".

Серьги Зендаи – что известно об иранских артефактах

Клад Зивие окутан тайнами. Официально заявляется, что его обнаружили у одноименной крепости пастухи, разграбили и стали продавать сокровища на иранском рынке древностей. Многие из первых обнаруженных предметов были разрублены на части, словно находку пытались разделить самым доступным способом. Часть из таких вещей так и хранится в музеях в изуродованном виде.

Проблема с рассмотрением всех предметов, предположительно происходящих из Зивие, как единого клада заключается в том, что они выполнены в трех совершенно разных стилях: скифском, персидском и месопотамском. Некоторые археологи считают, что это было сокровище мидийского князя. Скептики считают, что репутация клада Зивие была так высока, что ему стали приписывать и подделки и все стоящие находки.

Артефакты, в которых щеголяла Зендая, отследить невозможно. Известно, что их создал ювелир Гленн Спиро, который делает суперэксклюзивные и очень дорогие драгоценности из старинных камней и сокровищ, которые скупает по всему миру. Ранее он работал в Christie's, что позволило ему обзавестись необходимыми связями. На его сайте указано, что драгоценности из коллекции "Материалы Старого Света".

"Вы можете носить на шее вещь, которая существует уже тысячи лет, но при этом остается современной и стильной", — говорил Спиро в интервью.

В 2025 году серьги из артефактов купил бренд ювелирных изделий Barron London, который принадлежит Чарли Бэррону. Бренд уже заявил, что диски закреплены в "простом, неинвазивном" зажимном креплении, чтобы "никак не изменять и не повреждать оригинальные предметы".

Некоторые сокровища из коллекции Barron London Фото: Соцсети

"Культурное наследие по праву вдохновляет на важные дискуссии, и мы приветствуем содержательный диалог о происхождении, сохранении и оценке исключительного мастерства", — говорится в заявлении

Чарли Бэррон большую часть своего времени посвящает покупке и продаже ювелирных изделий и предметов искусства. Так как сейчас есть спрос на подлинные драгоценные камни из иссякших рудников и стран, где продолжаются войны.

Он не скрывал, что золотые диски из клада Зивие теперь принадлежат ему. В материале 2025 года говорилось, что в коллекции Бэррона, посвященной античности, находится "пара медальонов из желтого золота в форме блюдца, найденных в кладе Зивие в Иране в 1-м тысячелетии до нашей эры, которые лондонский ювелир Гленн Спиро в 2020 году превратил в серьги с бриллиантами".

После скандала с Зендаей, ювелир заявил: "В то время, когда Иран часто рассматривается сквозь призму современных событий, мы надеемся, что эти серьги послужат напоминанием о непреходящем художественном, культурном и историческом наследии страны".

Напомним, Фокус ранее писал, что: