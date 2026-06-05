Билеты на скандальную "Одиссею" Нолана перепродают на eBay за 10 000 долларов

Билеты на новый фильм Кристофера Нолана поступили в продажу 4 июня. Премьера состоится только 17 июля. Но желающих оказалось так много, что они "обрушили" сайт и приложение AMC Theatres.

Помимо значительных очередей за билетами, многие билеты сейчас продаются на eBay на вторичном рынке за тысячи долларов. Зрители жаловались, что приложение и веб-сайт AMC Theatres были перегружены в первые часы после начала продаж, и пользователям приходилось ждать часами, прежде чем они могли выкупить свободные места, сообщает People.

Трейлер фильма "Одиссея"

По состоянию на пятницу, 5 июня, на eBay были размещены десятки объявлений о продаже билетов на фильм "Одиссея" в самом престижном формате кинотеатров — IMAX 70 мм. "Одиссея" войдет в историю как первый полнометражный фильм, полностью снятый на пленочные камеры IMAX, но показы в формате IMAX 70 мм доступны лишь в ограниченном количестве кинотеатров в США.

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Среди выставленных на eBay билетов на вторичном рынке есть два билета на показ в нью-йоркском кинотеатре AMC Lincoln Square за 1099 долларов и 12 билетов на показ в Джорджии за внушительные 10 000 долларов. Другой продавец выставил на продажу четыре билета на фильм "Одиссея" в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке за 2000 долларов.

55-летний режиссер Нолан не понаслышке знает, как увеличить продажи билетов в связи с выходом своих фильмов. Его последний фильм "Оппенгеймер" вышел в прокат в тот же день, что и картина "Барби", в июле 2023 года, породив феномен поп-культуры, известный как "Барбенгеймер", благодаря которому сеть кинотеатров AMC объявила о рекордной выручке от продажи билетов за всю свою историю и о "самых загруженных выходных" с 2020 года.

Тогда предполагали, что кинокомпании Warner Bros. ("Барби") и Universal Pictures ("Оппенгеймер") могли намеренно выпустить свои фильмы в один день. Такой маркетинговый ход называют контрпрограммированием — суть в том, чтобы опубликовать одновременно два проекта, предназначенных для разных аудиторий, и так позволить им полностью отработать потенциал.

Мэтт Дэймон и Том Холланд играют в фильме "Одиссея" мифических древнегреческих героев Одиссея и его сына Телемаха. Фильм является экранизацией древнегреческой эпической поэмы Гомера "Одиссея" и рассказывает о десятилетнем путешествии Одиссея на его родной остров Итаку после Троянской войны. Пока сердце его жены Пенелопы (Энн Хэтэуэй) пытаются завоевать многочисленные женихи.

В фильме также снимались Зендая (Афина), Роберт Паттинсон (Антиной), Люпита Нионго (Елена Прекрасная), Эллиот Пейдж (Ахилл), Миа Гот (Меланто), Шарлиз Терон (Калипсо), Джон Легуизамо (Эвмей), и многие другие.

Фильм Нолана уже вызвал скандал и критику со стороны Греции. Негодование вызвало вольное обращение режиссера с классическим произведением, костюмы (античные греки носят штаны и стальные доспехи) и выбор афроамериканки Нионго на роль Елены, прекрасной дочери Леды и Зевса.

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