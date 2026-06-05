Квитки на скандальну "Одіссею" Нолана перепродують на eBay за 10 000 доларів

Квитки на новий фільм Крістофера Нолана надійшли в продаж 4 червня. Прем'єра відбудеться тільки 17 липня. Але охочих виявилося так багато, що вони "обрушили" сайт і додаток AMC Theatres.

Крім значних черг за квитками, багато квитків зараз продаються на eBay на вторинному ринку за тисячі доларів. Глядачі скаржилися, що застосунок і веб-сайт AMC Theatres були перевантажені в перші години після початку продажів, і користувачам доводилося чекати годинами, перш ніж вони могли викупити вільні місця, повідомляє People.

Трейлер фільму "Одіссея"

Станом на п'ятницю, 5 червня, на eBay було розміщено десятки оголошень про продаж квитків на фільм "Одіссея" в найпрестижнішому форматі кінотеатрів — IMAX 70 мм. "Одіссея" увійде в історію як перший повнометражний фільм, повністю знятий на плівкові камери IMAX, але покази у форматі IMAX 70 мм доступні лише в обмеженій кількості кінотеатрів у США.

Відео дня

Серед виставлених на eBay квитків на вторинному ринку є два квитки на показ у нью-йоркському кінотеатрі AMC Lincoln Square за 1099 доларів і 12 квитків на показ у Джорджії за значні 10 000 доларів. Інший продавець виставив на продаж чотири квитки на фільм "Одіссея" в кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку за 2000 доларів.

55-річний режисер Нолан не з чуток знає, як збільшити продажі квитків у зв'язку з виходом своїх фільмів. Його останній фільм "Оппенгеймер" вийшов у прокат у той самий день, що й картина "Барбі", у липні 2023 року, породивши феномен попкультури, відомий як "Барбенгеймер", завдяки якому мережа кінотеатрів AMC оголосила про рекордну виручку від продажу квитків за всю свою історію і про "найзавантаженіші вихідні" з 2020 року.

Тоді припускали, що кінокомпанії Warner Bros. ("Барбі") і Universal Pictures ("Оппенгеймер") могли навмисно випустити свої фільми в один день. Такий маркетинговий хід називають контрпрограмуванням — суть у тому, щоб опублікувати одночасно два проєкти, призначені для різних аудиторій, і так дозволити їм повністю відпрацювати потенціал.

Метт Деймон і Том Голланд грають у фільмі "Одіссея" міфічних давньогрецьких героїв Одіссея і його сина Телемаха. Фільм є екранізацією давньогрецької епічної поеми Гомера "Одіссея" і розповідає про десятирічну подорож Одіссея на його рідний острів Ітаку після Троянської війни. Поки серце його дружини Пенелопи (Енн Гетевей) намагаються завоювати численні женихи.

У фільмі також знімалися Зендая (Афіна), Роберт Паттінсон (Антіной), Люпіта Ніонго (Єлена Прекрасна), Елліот Пейдж (Ахілл), Міа Гот (Меланто), Шарліз Терон (Каліпсо), Джон Легуїзамо (Евмей), і багато інших.

Фільм Нолана вже викликав скандал і критику з боку Греції. Обурення викликало вільне поводження режисера з класичним твором, костюми (античні греки носять штани і сталеві обладунки) і вибір афроамериканки Ніонго на роль Олени, прекрасної доньки Ліди і Зевса.

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