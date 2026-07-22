Скандал на "Одіссеї": Зендая з'явилася в сережках із 3000-річних викрадених артефактів

Золоті диски — це частина знаменитого скарбу Зівіє, знайденого та розграбованого у 1940-х роках в Ірані. Частина артефактів все-таки потрапила до музеїв, а частина опинилася в руках приватних колекціонерів.

Зендая викликала хвилю обурення, з’явившись на презентації фільму "Одіссея" у золотих сережках віком 3000 років, а історики засудили "привласнення" стародавніх скарбів, пише The Guardian.

Зендая була в сережках, виготовлених із викрадених артефактів

29-річна актриса, яка зіграла богиню Афіну у вільній екранізації грецького епосу Гомера, знятій Крістофером Ноланом, продемонструвала стародавні іранські артефакти під час фотосесії в Лондоні. Як видно на фотографіях, Зендая, стилістом якої є Лоу Роуч, підібрала до цих сережок білу сукню від Jacquemus.

Золоті медальйони з 18-каратного жовтого золота датуються першим тисячоліттям до нашої ери і вважаються частиною скарбу Зівіє. Їх було виявлено у 1940-х роках після того, як скарб — колекція стародавніх артефактів — був розграбований пастухами. Вважається, що скарб Зівіє — це поховання царя, а диски були релігійними предметами.

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Актриса швидко зіткнулася з негативною реакцією критиків, які поставили під сумнів використання цінних і культурно значущих реліквій як аксесуарів для просування голлівудського фільму.

Іранська мистецтвознавиця та професорка Інституту Курто Сюзан Бабаї заявила, що ідея включити ці сережки в образ Зендаї була "шокуючою та невдалою".

Цим сережкам 3000 років

"Серед тих, хто одягає знаменитостей, хто підбирає їм аксесуари, хто представляє їх як символи краси та влади, а також як вираз піднесеності фільму, бракує культурних знань і чуйності", — сказала вона.

Вона додала, що ці предмети "не призначені для демонстрації як аксесуари… Це людська спадщина. Це всесвітня спадщина, а не просто аксесуари", і заявила, що ідея їхнього використання — це "привласнення, знецінення та трансформація культурного внеску стародавнього Ірану в людство".

Сережки Зендаї — що відомо про іранські артефакти

Скарб Зівіє оповитий таємницями. Офіційно стверджується, що його виявили біля однойменної фортеці пастухи, розграбували та почали продавати скарби на іранському ринку старожитностей. Багато з перших виявлених предметів було розрубано на частини, ніби знахідку намагалися розділити найпростішим способом. Частина з таких речей і досі зберігається в музеях у спотвореному вигляді.

Проблема з розглядом усіх предметів, які, ймовірно, походять із Зівії, як єдиного скарбу, полягає в тому, що вони виконані у трьох абсолютно різних стилях: скіфському, перському та месопотамському. Деякі археологи вважають, що це був скарб мідійського князя. Скептики вважають, що репутація скарбу Зівіє була настільки високою, що йому почали приписувати як підробки, так і всі цінні знахідки.

Артефакти, в яких красувалася Зендая, неможливо відстежити. Відомо, що їх створив ювелір Гленн Спіро, який виготовляє надзвичайно ексклюзивні та дуже дорогі коштовності зі старовинних каменів і скарбів, які скуповує по всьому світу. Раніше він працював у Christie's, що дозволило йому налагодити необхідні зв'язки. На його сайті зазначено, що коштовності з колекції "Матеріали Старого Світу".

"Ви можете носити на шиї річ, яка існує вже тисячі років, але при цьому залишається сучасною та стильною", — сказав Спіро в інтерв’ю.

У 2025 році сережки з артефактів придбав ювелірний бренд Barron London, що належить Чарлі Беррону. Бренд уже заявив, що диски закріплені в "простому, неінвазивному" затискному кріпленні, щоб "ніяк не змінювати й не пошкоджувати оригінальні предмети".

Деякі скарби з колекції Barron London Фото: Соцсети

"Культурна спадщина цілком справедливо надихає на важливі дискусії, і ми вітаємо змістовний діалог про походження, збереження та оцінку виняткової майстерності", — йдеться у заяві

Чарлі Беррон більшу частину свого часу присвячує купівлі та продажу ювелірних виробів і предметів мистецтва. Адже зараз існує попит на справжні дорогоцінні камені з вичерпаних копалень та країн, де тривають війни.

Він не приховував, що золоті диски зі скарбу Зівіє тепер належать йому. У матеріалі 2025 року йшлося про те, що в колекції Беррона, присвяченій античності, є "пара медальйонів із жовтого золота у формі блюдця, знайдених у скарбі Зівіє в Ірані в 1-му тисячолітті до нашої ери, які лондонський ювелір Гленн Спіро у 2020 році перетворив на сережки з діамантами".

Після скандалу із Зендаєю ювелір заявив: "У той час, коли Іран часто розглядають крізь призму сучасних подій, ми сподіваємося, що ці сережки стануть нагадуванням про вічну художню, культурну та історичну спадщину країни".

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