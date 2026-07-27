Не кидав цуценят зі скелі: акторові "Одіссеї" довелося виправдовуватися за шокуючий епізод

Крістофер Нолан відомий реалістичністю своїх зйомок, і після прем’єри "Одіссеї" у соцмережах серйозно замислилися: чи все гаразд із цуценятами, яких Евмей (Джон Легуїзамо), нібито кидав у прірву.

Дискусія щодо долі цуценят набула настільки запеклого характеру, що Джон Легуізамо навіть публічно заявив, що під час зйомок "Одіссеї" Крістофера Нолана жоден пес не постраждав, повідомляє IB Times.

Джон Легуїзамо виступив із заявою щодо цуценят

Крістофер Нолан зіткнувся з критикою через шокуючу сцену з цуценятами у фільмі "Одіссея". В одному з епізодів Одіссей (Метт Деймон) та Евмей (Джон Легуїзамо) розмовляють, поки раб царя Ітаки сортує тварин, а тих, які йому не подобаються, скидає зі скелі. Під час цього Одіссей забирає в Евмея одного з цуценят, яке згодом стає його вірним супутником, Аргосом, важливим персонажем епосу Гомера та фільму Нолана.

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Цей емоційно напружений момент швидко став одним із головних моментів фільму, що викликали обговорення. Попри припущення, немає жодних доказів того, що під час зйомок постраждали якісь собаки.

Незабаром після виходу фільму глядачі висловили свою думку в соціальних мережах, багато хто описував цю сцену як тривожну й несподівану. Дехто критикував цей момент, оскільки він не зустрічається в "Одіссеї" Гомера, а був введений Ноланом у рамках його екранізації.

Дискусія загострилася після того, як в інтернеті поширився допис, у якому помилково стверджувалося, що режисер нібито "вбив близько 15 собак під час зйомок цієї сцени. Йому знадобилося кілька спроб, щоб усе вийшло правильно, і він хотів досягти автентичності".

Цей допис набрав понад п’ять мільйонів переглядів, і деякі користувачі припустили, що відома схильність Нолана до використання практичних прийомів у кіновиробництві "зайшла занадто далеко". Однак жодних доказів на підтвердження цього твердження не з’явилося.

В інтерв’ю CinemaBlend Джон Легуїзамо пояснив, що протягом усього виробничого процесу було вжито широких заходів безпеки.

"Там була велика ковдра, яка ніжно підхоплювала кожного цуценя, але все одно складалося враження, ніби я скидаю його зі скелі", — сказав він, додавши, що глядачі будуть "ненавидіти мене до кінця історії кінематографа" через цю суперечливу сцену.

Також стало відомо, що в наступних сценах за участю дорослого пса Аргоса також використовували механічного собаку-реквізит, щоб уникнути небезпеки для живих тварин.

Трейлер фільму "Одіссей"

У гомерівському епосі старіючий Аргос майже 20 років чекає на повернення Одіссея додому після Троянської війни. Хоча його господар з’являється, переодягнений у жебрака, Аргос одразу впізнає його, а потім помирає за кілька миттєвостей, що робить їхнє возз’єднання однією з найзворушливіших сцен поеми.

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