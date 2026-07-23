У Швеції вимагають від Нолана гроші: він орендував драккар для "Одіссеї" і повернув його з тріщиною

Шведський центр любителів вікінгів заявив, що його судно використовувалося під час зйомок епічного фільму Крістофера Нолана, але після повернення потребувало ремонту. Тепер центр домагається компенсації.

Виявилося, що глядачі "Одіссеї" Крістофера Нолана не помилилися, коли зрозуміли, що "давньогрецький" корабель Одіссея підозріло нагадує драккар вікінгів із зовсім іншої епохи та культури. Виявилося, що кінокомпанія зв’язалася з Центром вікінгів Вермланда в центральній Швеції у 2024 році й заявила про бажання орендувати копію корабля вікінгів для проєкту під назвою "Історія Чарлі". Керівник центру Петер Олауссон охоче погодився, але далі історія розвивалася непередбачувано, пише The New York Times.

Трейлер фільму "Одіссея"

Коли через кілька місяців корабель повернули пошкодженим, Олауссон згадував, що він не надто хвилювався. Кінокомпанія була зобов’язана за контрактом оплатити ремонт.

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Тепер на екрани вийшла "Історія Чарлі" — виявилося, що насправді це "Одіссея" Крістофера Нолана, творці якої хотіли використати кораблі вікінгів, незважаючи на те, що дія фільму розгортається у світі давньогрецької міфології.

Драккар "Glad av Gillberga" став давньогрецьким кораблем Фото: Соцсети

А Олауссон у інтерв’ю зазначив, що його задоволення від перегляду цього "фантастичного фільму" цього тижня дещо затьмарилося тим, що Universal досі винна йому 6000 доларів за ремонт.

"Для голлівудської студії це "ніщо", — сказав Олауссон. За перші вихідні прокату "Одіссея" зібрала близько 264,1 мільйона доларів.

Представник компанії Universal Pictures не відповів на запит про коментар.

Хоча у масовій свідомості вікінги найчастіше асоціюються з Норвегією та Данією, Швеція так само пишається своєю спадщиною.

70-річний Олауссон розповів, що у 1993 році група ентузіастів-вікінгів у Вармланді, регіоні в центральній Швеції, вирішила побудувати копію корабля, використовуючи традиційні методи, щоб відвідувачі могли гребти й керувати ним так само, як це робили їхні предки. Група завершила будівництво майже 60-футового судна, яке отримало назву Glad av Gillberga, у 1998 році, і відтоді використовує його для прогулянок по воді зі шкільними групами та іншими відвідувачами. За словами Олауссона, у центрі також є невелика копія села та музей.

"Glad av Gillberga" зображувала корабель Одіссея Фото: Соцсети

У 2024 році, за словами Олауссона, центр уклав контракт із компанією Charlie's Tale Limited щодо використання судна як одного з кількох сучасних кораблів у стилі вікінгів, які з'явилися у фільмі. Згідно з британськими бізнес-реєстрами, ця компанія є дочірньою компанією Universal Pictures.

Згідно з умовами контракту, з яким ознайомилася газета The New York Times, компанія Charlie's Tale зобов'язалася повернути судно "у хорошому стані" та "замінити або відремонтувати будь-які пошкодження", за винятком "нормального зносу".

За словами Олауссона, коли човен повернувся зі зйомок у Середземному морі, на його корпусі виявили тріщину, потрібно було замінити деякі елементи такелажу, і його терміново треба було перефарбувати.

Волонтери взялися за ремонт корабля, і в грудні минулого року Олауссон виставив рахунок Нілу Андреа, своєму контактній особі в "Charlie's Tale", який, за даними IMDb, також був морським координатором "Одіссеї". Сума рахунку становила 6000 доларів — сума, яка, за словами Олауссона, включала матеріали, але не роботу, оскільки роботи виконували волонтери.

У своєму електронному листі Олауссон повідомив, що зменшив запитувану суму з 9000 доларів, сподіваючись вирішити це питання "до Різдва".

Олауссон визнав, що його контакти, можливо, не відповідають за такі платежі, і сказав, що не має уявлення, як тепер отримати гроші, окрім як обговорити це питання зі ЗМІ. Необхідність ремонту корабля затримала його використання цього літа, додав він, що призвело до подальших збитків для невеликого центру вікінгів.

Незважаючи на труднощі, Олауссон сказав, що він уже подивився "Одіссею" у кінотеатрі в Стокгольмі й бачив свій корабель на екрані близько десяти разів, переважно в перших сценах, коли флотилія Одіссея залишає облогу Трої.

"Звісно, ви не можете розгледіти жодних реальних деталей, — сказав Олауссон, — але для мене це було: „Ах, ось "Глад"! Ось мій корабель“".

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