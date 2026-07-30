Кладбище с пустыми могилами: место съемок "Хороший, плохой, злой" стало достопримечательностью

Культовый спагетти-вестерн Серджио Леоне, в котором играл Клинт Иствуд, снимали в 1966 году в Италии и Испании. И в долине Мирандилья до сих пор осталось кладбище, на котором снималась кульминационная сцена фильма.

Это единственное в мире кладбище, где можно возложить цветы на собственную могилу: земляной холмик, увенчанный двумя деревянными столбами в форме креста. Какое-то время здесь даже можно было купить могилу с собственным именем за 15 евро, чем воспользовалась группа Metallica. Теперь их крест с автографом постоянно пытаются украсть, пишет El Mundo.

Финальная сцена из вестерна "Хороший, плохой, злой"

Культовая группа в таком восторге от не менее культового вестерна, что иногда открывает свои концерты исполнением "The Ecstasy of Gold" — произведения Эннио Морриконе.

Фальшивое кладбище для "Хороший, плохой, злой" было построено в долине Мирандилья, между городами Контрерас и Санто-Доминго-де-Силос. От разрушения это место спасла группа преданных киноманов. Вскоре после окончания съемок в 1966 году кладбище Сэд-Хилл начало исчезать с наступлением зим. Древесина от 5000 оригинальных крестов на съемочной площадке была использована местными фермерами в качестве дров. Остальное было поглощено кустарником. От круга, созданного Леоне для трехсторонней дуэли на кладбище между Клинтом Иствудом (хорошим), Эли Уоллахом (злым) и Ли Ван Клифом (плохим) , остался лишь след .

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Пейзаж изменился за 60 лет, тут намного больше зелени, чем показано в фильме Леоне, который придал пленке желтоватый оттенок, чтобы испанская долина выглядела более "мексиканской". Также изменились холмы, потому что пять лет назад тут бушевал пожар, уничтоживший рощу можжевельников.

Кладбище из фильма "Хороший, плохой, злой" существует до сих пор Фото: Соцсети

Серхио Гарсия, геолог и уроженец Аранда-де-Дуэро, является одним из основателей культурной ассоциации "Кладбище Сэд-Хилл" (El Cementerio de Sad Hill ), которая в этом году организовала множество праздничных мероприятий, посвященных фильму, которому исполнилось 60 лет. Он также входит в состав Бургосской кинокомиссии, организации, которая развивает кинотуризм в этой части Кастилии.

"Места съемок "Властелина колец", саги о Гарри Поттере и других успешных сериалов стали туристическими достопримечательностями. Это здорово, мне нравится, что в Испании люди посещают места, где снимали "Игру престолов", но позвольте мне сказать вам вот что: через 50 лет эти сериалы и фильмы, скорее всего, будут забыты, в то время как "Хороший, плохой, злой" останется бессмертной классикой", - уверен Гарсия.

Экскурсии проводит также священник Доминго Контрерас, который снимался в фильме Леоне в небольшой роли: он играл на губной гармошке. За эту роль ему заплатили 2000 песет, что в 1966 году было весьма приличной суммой для молодого семинариста. "Денег мне хватило на все лето", — вспоминает Доминго.

До недавнего времени только самые преданные поклонники творчества Леоне знали, что фильм "Хороший, плохой, злой" снимался в этих деревнях Бургоса. Правда, некоторые натурные съемки проходили в Альмерии, часто используемой для съемок спагетти-вестернов, но самые знаковые локации фильма находятся в Кастилии.

"Бургос похож на Вирджинию, а Альмерия — на Аризону", — так однажды подытожил Серджио Леоне, говоря об испанском влиянии на кинематограф.

Сцена на кладбище из фильма "Хороший, плохой, злой"

В честь 60-летия фильма "Хороший, плохой, злой", включающего семинары и специальный показ, для поклонников этой культовой картины готовится видеообращение 96-летнего Клинта Иствуда . Режиссер фильма "Непрощенный" — единственный оставшийся в живых член оригинального актерского состава и съемочной группы, который бывал на фальшивом кладбище в Испании.

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