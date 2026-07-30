Кладбище с пустыми могилами: место съемок "Хороший, плохой, злой" стало достопримечательностью
Культовый спагетти-вестерн Серджио Леоне, в котором играл Клинт Иствуд, снимали в 1966 году в Италии и Испании. И в долине Мирандилья до сих пор осталось кладбище, на котором снималась кульминационная сцена фильма.
Это единственное в мире кладбище, где можно возложить цветы на собственную могилу: земляной холмик, увенчанный двумя деревянными столбами в форме креста. Какое-то время здесь даже можно было купить могилу с собственным именем за 15 евро, чем воспользовалась группа Metallica. Теперь их крест с автографом постоянно пытаются украсть, пишет El Mundo.
Культовая группа в таком восторге от не менее культового вестерна, что иногда открывает свои концерты исполнением "The Ecstasy of Gold" — произведения Эннио Морриконе.
Фальшивое кладбище для "Хороший, плохой, злой" было построено в долине Мирандилья, между городами Контрерас и Санто-Доминго-де-Силос. От разрушения это место спасла группа преданных киноманов. Вскоре после окончания съемок в 1966 году кладбище Сэд-Хилл начало исчезать с наступлением зим. Древесина от 5000 оригинальных крестов на съемочной площадке была использована местными фермерами в качестве дров. Остальное было поглощено кустарником. От круга, созданного Леоне для трехсторонней дуэли на кладбище между Клинтом Иствудом (хорошим), Эли Уоллахом (злым) и Ли Ван Клифом (плохим) , остался лишь след .
Пейзаж изменился за 60 лет, тут намного больше зелени, чем показано в фильме Леоне, который придал пленке желтоватый оттенок, чтобы испанская долина выглядела более "мексиканской". Также изменились холмы, потому что пять лет назад тут бушевал пожар, уничтоживший рощу можжевельников.
Серхио Гарсия, геолог и уроженец Аранда-де-Дуэро, является одним из основателей культурной ассоциации "Кладбище Сэд-Хилл" (El Cementerio de Sad Hill ), которая в этом году организовала множество праздничных мероприятий, посвященных фильму, которому исполнилось 60 лет. Он также входит в состав Бургосской кинокомиссии, организации, которая развивает кинотуризм в этой части Кастилии.
"Места съемок "Властелина колец", саги о Гарри Поттере и других успешных сериалов стали туристическими достопримечательностями. Это здорово, мне нравится, что в Испании люди посещают места, где снимали "Игру престолов", но позвольте мне сказать вам вот что: через 50 лет эти сериалы и фильмы, скорее всего, будут забыты, в то время как "Хороший, плохой, злой" останется бессмертной классикой", - уверен Гарсия.
Экскурсии проводит также священник Доминго Контрерас, который снимался в фильме Леоне в небольшой роли: он играл на губной гармошке. За эту роль ему заплатили 2000 песет, что в 1966 году было весьма приличной суммой для молодого семинариста. "Денег мне хватило на все лето", — вспоминает Доминго.
До недавнего времени только самые преданные поклонники творчества Леоне знали, что фильм "Хороший, плохой, злой" снимался в этих деревнях Бургоса. Правда, некоторые натурные съемки проходили в Альмерии, часто используемой для съемок спагетти-вестернов, но самые знаковые локации фильма находятся в Кастилии.
"Бургос похож на Вирджинию, а Альмерия — на Аризону", — так однажды подытожил Серджио Леоне, говоря об испанском влиянии на кинематограф.
В честь 60-летия фильма "Хороший, плохой, злой", включающего семинары и специальный показ, для поклонников этой культовой картины готовится видеообращение 96-летнего Клинта Иствуда . Режиссер фильма "Непрощенный" — единственный оставшийся в живых член оригинального актерского состава и съемочной группы, который бывал на фальшивом кладбище в Испании.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Клинт Иствуд является одним из самых богатых актеров в Голливуде. И он до сих пор снимает фильмы, снявшись в культовых вестернах.
- В США есть таинственный клуб "Богемская роща", который находится очень глубоко в калифорнийском лесу. Его отваживаются посещать только самые богатые люди и среди них Клинт Иствуд.