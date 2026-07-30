Цвинтар із порожніми могилами: місце зйомок "Хороший, поганий, злий" стало туристичною пам"яткою

Культовий спагетті-вестерн Серджіо Леоне, у якому знімався Клінт Іствуд, знімали у 1966 році в Італії та Іспанії. І в долині Міранділья досі збереглося кладовище, на якому знімалася кульмінаційна сцена фільму.

Це єдине у світі кладовище, де можна покласти квіти на власну могилу: земляний пагорб, увінчаний двома дерев’яними стовпами у формі хреста. Якийсь час тут навіть можна було придбати могилу з власним ім’ям за 15 євро, чим скористалася група Metallica. Тепер їхній хрест з автографом постійно намагаються вкрасти, пише El Mundo.

Фінальна сцена з вестерну "Хороший, поганий, злий"

Культовий гурт настільки захоплений не менш культовим вестерном, що іноді розпочинає свої концерти виконанням "The Ecstasy of Gold" — твору Енніо Морріконе.

Фальшиве кладовище для фільму "Хороший, поганий, злий" було збудовано в долині Міранділья, між містами Контрерас і Санто-Домінго-де-Сілос. Від руйнування це місце врятувала група відданих кіноманів. Незабаром після закінчення зйомок у 1966 році кладовище Сед-Хілл почало зникати з настанням зими. Деревину з 5000 оригінальних хрестів на знімальному майданчику місцеві фермери використали як дрова. Решту поглинула чагарникова рослинність. Від кола, створеного Леоне для тристоронньої дуелі на кладовищі між Клінтом Іствудом (добрим), Елі Уоллахом (злим) і Лі Ван Кліфом (поганим), залишився лише слід.

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Пейзаж змінився за 60 років, тут набагато більше зелені, ніж показано у фільмі Леоне, який надав плівці жовтуватий відтінок, щоб іспанська долина виглядала більш "мексиканською". Також змінилися пагорби, оскільки п’ять років тому тут вирувала пожежа, яка знищила ялівцевий гай.

Цвинтар із фільму "Хороший, поганий, злий" існує й досі Фото: Соцсети

Серхіо Гарсія, геолог і уродженець Аранда-де-Дуеро, є одним із засновників культурної асоціації "Кладовище Сед-Хілл" (El Cementerio de Sad Hill), яка цього року організувала безліч святкових заходів, присвячених фільму, якому виповнилося 60 років. Він також входить до складу Бургоської кінокомісії — організації, що розвиває кінотуризм у цій частині Кастилії.

"Місця зйомок "Володаря перснів", саги про Гаррі Поттера та інших успішних серіалів стали туристичними пам’ятками. Це чудово, мені подобається, що в Іспанії люди відвідують місця, де знімали "Гру престолів", але дозвольте мені сказати вам ось що: через 50 років ці серіали та фільми, найімовірніше, будуть забуті, тоді як "Хороший, поганий, злий" залишиться безсмертною класикою", — впевнений Гарсія.

Екскурсії проводить також священик Домінго Контрерас, який знімався у фільмі "Леоне" у невеликій ролі: він грав на губній гармошці. За цю роль йому заплатили 2000 песет, що в 1966 році було досить пристойною сумою для молодого семінариста. "Грошей мені вистачило на все літо", — згадує Домінго.

Донедавна лише найвідданіші шанувальники творчості Леоне знали, що фільм "Хороший, поганий, злий" знімався в цих селах Бургоса. Щоправда, деякі натурні зйомки відбувалися в Альмерії, яку часто використовують для зйомок спагетті-вестернів, але найзнаковіші локації фільму знаходяться в Кастилії.

"Бургос схожий на Вірджинію, а Альмерія — на Арізону", — так одного разу підсумував Серджіо Леоне, говорячи про іспанський вплив на кінематограф.

Сцена на кладовищі з фільму "Хороший, поганий, злий"

На честь 60-річчя фільму "Хороший, поганий, злий", у рамках якого відбудуться семінари та спеціальний показ, для шанувальників цієї культової стрічки готується відеозвернення 96-річного Клінта Іствуда. Режисер фільму "Непрощений" — єдиний, хто залишився в живих із оригінального акторського складу та знімальної групи, який бував на фальшивому кладовищі в Іспанії.

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