Призвал сбросить "ядерку" на Украину: СБУ объявила о подозрении режиссеру "Улицы разбитых фонарей"

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно предъявили подозрение российскому режиссёру, сценаристу и бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Бортку. По данным следствия, он призвал руководство России нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Согласно материалам дела, Бортко использовал многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-платформ для оправдания полномасштабной войны РФ против Украины. Во время интервью кремлевским пропагандистам он предложил военно-политическому руководству России применить против Украины тактическое ядерное оружие.

В СБУ напомнили, что Владимир Бортко является автором и режиссером российских фильмов и телесериалов, в частности "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". Кроме того, с 2011 по 2021 год он был депутатом Госдумы РФ, где публично поддерживал оккупацию Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

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После начала полномасштабной войны, по данным следствия, Бортко неоднократно выступал в эфирах российского телевидения, где ставил под сомнение украинскую государственность и призывал к полной оккупации территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по статье 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны) и частью 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация её участников с использованием средств массовой информации).

По инкриминируемым преступлениям Владимиру Бортку грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Окончательное наказание определит суд.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В СБУ отметили, что продолжаются меры по привлечению подозреваемого к ответственности за преступления против национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Ранее российский пропагандист, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил, что к 2030 году РФ якобы "освободит" Киев и Одессу, а в 2040 году страну-агрессора якобы ждёт "триумф". Свои слова он объяснил ссылкой на мнимые "пророчества", не приведя никаких доказательств или обоснований.

Также в 2024 году Иван Охлобыстин заявлял, что Украина якобы не имеет права на существование, а Николаев, Одессу, Херсон и территории вплоть до Приднестровья называл "российскими". Кроме того, он утверждал, что не оставил бы Украине "ни одного километра" территории, и продвигал кремлевский пропагандистский нарратив об "одном народе" украинцев и россиян.

Кроме того, Иван Охлобыстин получил ранение во время поездки во временно оккупированную часть Донецкой области.