"Нас ждет триумф": Охлобыстин нафантазировал, что РФ "освободит" Киев и Одессу к 2030 году (видео)

Российский пропагандист Иван Охлобыстин заявил, что Россия якобы "освободит" Киев и Одессу к 2030 году, а уже в 2040-м страну-агрессора якобы ждет "триумф". Свои слова он объяснил ссылкой на якобы "анализ пророчеств", не приведя никаких реальных доказательств или обоснований.

В частности, видеозапись с соответствующим заявлением распространил белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live. На обнародованных кадрах Охлобыстин сначала говорит, что не любит пророчества, поскольку, по его словам, знать будущее "неинтересно". В то же время он утверждает, что якобы проанализировал различные "пророчества" и сделал из них "сухую выжимку".

После этого российский пропагандист озвучивает свой прогноз, согласно которому к 2030 году Россия якобы "освободит Новороссию", к которой он относит и украинские Киев и Одессу. Кроме того, он заявляет, что в 2040 году РФ якобы ждёт "триумф", добавив, что "время покажет, не лгут ли пророчества".

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"Я не люблю предсказания. Это скучно. Знать всё заранее — неинтересно. Во мне протестует кинематографист. Но я проанализировал материал, и вот как выглядит сухая выдержка из всех предсказаний: к 2030 году мы якобы "освободим Новороссию", включая Киев и Одессу. В 2040 году нас ждет триумф. Вот и поживем — увидим, не лгут ли пророчества. Именно поэтому я их и не люблю", — сказал он в видео.

В то же время авторы NEXTA Live иронично отреагировали на слова Охлобыстина. В Telegram-канале пошутили, что теперь Россия планирует захватить украинские города уже не "за три дня", а к 2030 году. Также они саркастически задали вопрос относительно озвученного им "триумфа": "Триумф России — это вхождение Сибири в состав Китая?".

Что известно об Иване Охлобыстине

Иван Охлобыстин — российский актёр, режиссёр, сценарист и бывший священнослужитель Русской православной церкви, являющийся одним из самых известных публичных сторонников политики Кремля. На протяжении многих лет он открыто поддерживает агрессию России против Украины, аннексию Крыма, оккупацию украинских территорий и полномасштабное вторжение РФ.

В частности, Охлобыстин неоднократно призывал к ликвидации украинской государственности, распространял антиукраинские и шовинистические заявления, а также выражал поддержку так называемым "ДНР" и "ЛНР". За свою деятельность он внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, а также находится под санкциями Украины и Европейского Союза. В Украине запрещен показ фильмов и сериалов с его участием.

Напомним, что в 2024 году Иван Охлобыстин заявлял, что Украина не должна существовать, а Николаев, Одесса, Херсон и территории вплоть до Приднестровья являются "российскими". Кроме того, он утверждал, что не оставил бы Украине "ни одного километра", а также продвигал пропагандистский тезис о том, что украинцы и россияне являются "одним народом".

В то же время уже в 2026 году Иван Охлобыстин неожиданно публично выступил против действий российских властей по ужесточению цензуры и блокировке интернета. Он назвал цифровые ограничения "огромной ошибкой" и заявил, что попытки вернуть Россию к практикам СССР только навредят репутации страны.