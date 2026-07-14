"На нас чекає тріумф": Охлобистін намріяв, що РФ "звільнить" Київ та Одесу до 2030 року (відео)

Російський пропагандист Іван Охлобистін заявив, що Росія нібито "звільнить" Київ та Одесу до 2030 року, а вже у 2040-му на країну-агресора начебто чекатиме "тріумф". Свої слова він пояснив посиланням на нібито "аналіз пророцтв", не навівши жодних реальних доказів чи обґрунтувань.

Зокрема, відеозапис із відповідною заявою поширив білоруський опозиційний Telegram-канал NEXTA Live. На оприлюднених кадрах Охлобистін спершу говорить, що не любить пророцтва, оскільки, за його словами, знати майбутнє "нецікаво". Водночас він стверджує, що нібито проаналізував різні "пророцтва" та зробив із них "суху вижимку".

Після цього російський пропагандист озвучує власний прогноз, згідно з яким до 2030 року Росія начебто "звільнить Новоросію", до якої він відносить і українські Київ та Одесу. Крім того, він заявляє, що у 2040 році на РФ нібито чекатиме "тріумф", додавши, що "час покаже, чи не брешуть пророцтва".

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"Я не люблю пророцтв. Це нудно. Знати все наперед — нецікаво. У мені протестує кінематографіст. Але я проаналізував матеріал, і ось який вигляд має суха вижимка з усіх пророцтв: до 2030 року ми нібито "звільнимо Новоросію", включно з Києвом та Одесою. У 2040 році на нас чекає тріумф. От і поживемо — побачимо, чи не брешуть пророцтва. Саме тому я їх і не люблю", — сказав він у відео.

Водночас автори NEXTA Live іронічно відреагували на слова Охлобистіна. У Telegram-каналі пожартували, що тепер Росія планує захопити українські міста вже не "за три дні", а до 2030 року. Також вони саркастично поставили запитання щодо озвученого ним "тріумфу": "Тріумф Росії — це входження Сибіру до складу Китаю?".

Що відомо про Івана Охлобистіна

Іван Охлобистін — російський актор, режисер, сценарист і колишній священнослужитель Російської православної церкви, який є одним із найвідоміших публічних прихильників політики Кремля. Протягом багатьох років він відкрито підтримує агресію Росії проти України, анексію Криму, окупацію українських територій і повномасштабне вторгнення РФ.

Зокрема, Охлобистін неодноразово закликав до ліквідації української державності, поширював антиукраїнські та шовіністичні заяви, а також висловлював підтримку так званим "ДНР" і "ЛНР". За свою діяльність він внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, а також перебуває під санкціями України та Європейського Союзу. В Україні заборонено показ фільмів і серіалів за його участю.

Нагадаємо, що у 2024 році Іван Охлобистін заявляв, що Україна не має існувати, а Миколаїв, Одеса, Херсон і території до Придністров'я є "російськими". Крім того, він стверджував, що не залишив би Україні "жодного кілометра", а також просував пропагандистську тезу про те, що українці та росіяни є "одним народом".

Водночас уже у 2026 році Іван Охлобистін несподівано публічно виступив проти дій російської влади щодо посилення цензури та блокування інтернету. Він назвав цифрові обмеження "величезною помилкою" і заявив, що спроби повернути Росію до практик СРСР лише зашкодять репутації країни.