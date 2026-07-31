Закликав скинути "ядерку" на Україну: СБУ оголосила підозру режисеру "Вулиці розбитих ліхтарів"

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському режисеру, сценаристу та колишньому депутату держдуми РФ Володимиру Бортку. За даними слідства, він закликав керівництво Росії завдати по Україні удару тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами справи, Бортко використовував багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформ для виправдовування повномасштабної війни РФ проти України. Під час інтерв'ю кремлівським пропагандистам він запропонував військово-політичному керівництву Росії застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

У СБУ нагадали, що Володимир Бортко є автором і режисером російських фільмів і телесеріалів, зокрема "Бандитський Петербург" і "Вулиці розбитих ліхтарів". Також із 2011 до 2021 року він був депутатом держдуми РФ, де публічно підтримував окупацію Криму та частини територій Донецької і Луганської областей.

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Після початку повномасштабної війни, за даними слідства, Бортко неодноразово виступав в ефірах російського телебачення, де ставив під сумнів українську державність і закликав до повної окупації території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за статтею 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни) та частиною 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників із використанням засобів масової інформації).

За інкримінованими злочинами Володимиру Бортку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Остаточне покарання визначить суд.

Досудове розслідування проводять під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У СБУ зазначили, що тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше російський пропагандист, актор і режисер Іван Охлобистін заявив, що до 2030 року РФ нібито "звільнить" Київ та Одесу, а у 2040 році на країну-агресора буцімто чекатиме "тріумф". Свої слова він пояснив посиланням на нібито "пророцтва", не навівши жодних доказів чи обґрунтувань.

Також у 2024 році Іван Охлобистін заявляв, що Україна нібито не має права на існування, а Миколаїв, Одеса, Херсон і території до Придністров'я називав "російськими". Також він стверджував, що не залишив би Україні "жодного кілометра" території та просував кремлівський пропагандистський наратив про "один народ" українців і росіян.

Крім того, Іван Охлобистін під час поїздки на тимчасово окуповану частину Донецької області зазнав поранення.