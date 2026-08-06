Пропала на два года: Клавдию Петровну заметили на улице — она сильно изменилась

Загадочная украинская певица Клавдия Петровна приняла участие в уличном опросе: "Сколько вы тратите на жизнь в Киеве?". Артистка впервые рассказала, куда она исчезла после грандиозного концерта в "Дворце спорта".

20-летняя восходящая звезда Клавдия Петровна рассказала в блоге Ангелины Пичик, во сколько ей обходится комфортная жизнь в Киеве, какие суммы уходят на масштабные шоу и экстравагантные костюмы.

По словам певицы, для скромной жизни в столице достаточно небольшой суммы, однако для по-настоящему комфортной и роскошной жизни требуются совсем другие бюджеты.

"Для меня? Ну, для комфортного… ну, люкс, я думаю, 10-15 тысяч долларов: с бассейном, тайскими массажами, сауной. А для скромного – где-то 1,5-2 тысячи долларов: это аренда, такси, продукты, всё вместе", – рассказывает Клавдия Петровна, которую на видео сложно узнать.

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Отдельно она рассказала, во сколько обходится подготовка к крупным сольным выступлениям и работа команды. "Миллионы гривен, а не долларов! Ну потому что это очень дорого: аренда площадки, дорогостоящее оборудование, персонал, артисты на сцене, балет, музыканты", – говорит артистка.

20-летняя Клавдия Петровна Фото: Instagram

На вопрос, где артистка пропадала последние два года, она признается: ездила по Украине и по миру с гастролями и писала новые песни.

В беседе Клавдия Петровна призналась, что над её гардеробом для будущих концертов работает известная украинская стилистка Ольга Слонь. "Она очень классная, очень много работает с украинскими звёздами. Теперь в Киеве будет очень классный костюм… Точно больше сотни тысяч гривен", – комментирует певица.

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