Зникла на два роки: Клавдію Петрівну помітили на вулиці – вона дуже змінилась

Таємнича українська співачка Клавдія Петрівна взяла участь у вуличному опитування: "Скільки ви витрачаєте на життя у Києві?". Артистка вперше розповіла, куди зникла після грандіозного концерту в "Палаці спорту".

20-річна висхідна зірка Клавдія Петрівна зізналась в блозі Ангеліни Пичик, скільки коштує її комфортне життя в Києві, які суми ідуть на масштабні шоу та екстравагантні костюми.

Для скромних умов в столиці, за словами співачки, вистачає невеликої суми, однак для справді комфортного та розкішного життя потрібні зовсім інші бюджети.

"Для мене? Ну, для комфортного… ну люкс, я думаю, 10-15 тисяч доларів: з басейном, з тайськими масажами, сауною. А для скромного – десь 1,5-2 тисячі доларів: це оренда, таксі, продукти, все разом", – розповідає Клавдія Петрівна, яку на відео складно впізнати.

Окремо вона розповіла, скільки коштує підготовки до великих сольних виступів і роботи команди. "Мільйони гривень, не доларів! Ну тому що це дуже дорого: оренда майданчика, дорога апаратура, персонал, хто на сцені, балет, музиканти", – каже артистка.

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20-річна Клавдія Петрівна Фото: Instagram

На запитання, де артистка пропадала два останні роки, зізнається: їздила Україною та світом з туром та писала нові пісні.

У розмові Клавдія Петрівна зізналася, що над її гардеробом для майбутніх концертів працює відома українська стилістка Ольга Слонь. "Вона дуже крута, дуже багато працює з українськими зірками. Тепер у Києві буде дуже класний костюм… Точно більше сотні тисяч гривень", – коментує співачка.

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