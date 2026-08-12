Всемирно известный певец отменяет все концерты: что произошло (фото)

81-летний британский певец Род Стюарт отменил оставшиеся концерты своего турне после операции на сердце и нескольких месяцев проблем со здоровьем.

Музыкант был вынужден отменить все выступления, а его команда сообщила, что он успешно перенес процедуру коронарного стентирования и направляет всю свою энергию на выздоровление.

Род Стюарт отменяет концерты

"Врачи довольны его выздоровлением, а Род чувствует себя очень хорошо и вернулся к своей обычной повседневной жизни", — говорится в заявлении его команды в социальных сетях.

По рекомендации врачей артист посвятит следующие четыре недели выздоровлению и полному восстановлению формы, прежде чем вернуться на сцену.

Стюарт добавил, что он "уже чувствует себя лучше и идет на поправку", а затем заверил поклонников, что обязательно вернется на сцену.

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Род Стюарт Фото: Instagram

"Я хочу поблагодарить врачей, медсестёр и всех, кто так прекрасно заботился обо мне. Я глубоко разочарован тем, что пропустил эти концерты, и прошу прощения за то, что огорчил своих поклонников, но с нетерпением жду возвращения на сцену и приятного времяпрепровождения с вами всеми в ближайшее время", — написал певец.

Проблемы Рода Стюарта со здоровьем

Музыкант путешествует по миру в рамках своего тура One Last Time с 2024 года и отменил несколько концертов за последние месяцы из-за различных проблем со здоровьем. За несколько дней до этого певец отменил свой концерт в Цинциннати "из-за непредвиденной, но незначительной медицинской процедуры, потребовавшей немедленного вмешательства".

Род также отложил свой концерт в Чула-Висте 12 июня из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, ларингита и растяжения голосовых связок. Через неделю певец встревожил поклонников, когда его увидели на сцене с кислородным баллоном во время его концерта в Юте.

Род Стюарт Фото: Instagram

Ранее Род рассказывал о своём намерении продолжать выступать после борьбы с раком щитовидной железы и раком простаты.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Род Стюарт был вынужден пользоваться кислородным баллоном во время выступления на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Певец отпраздновал свадьбу своего сына-хоккеиста в Хорватии.

Кроме того, во время концерта в немецком Лейпциге в 2024 году британский исполнитель выразил поддержку Украине, надев желто-синий костюм и выкрикнув "F*ck Putin!".