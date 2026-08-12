Всесвітньо відомий співак скасовує всі концерти: що сталося (фото)

81-річний британський співак Род Стюарт скасував решту свого туру після операції на серці та кількох місяців проблем зі здоров'ям.

Музикант був змушений скасувати всі виступи, а його команда повідомила, що він успішно пройшов процедуру коронарного стентування та спрямовує свою енергію на одужання.

Род Стюарт скасовує концерти

"Лікарі задоволені його одужанням, і Род почувається дуже добре та повернувся до своєї звичайної повсякденної діяльності", — йдеться в заяві його команди в соціальних мережах.

За порадою лікарів, артист витратить наступні чотири тижні на одужання та повне відновлення форми, перш ніж повернутися на сцену.

Стюарт додав, що він "вже почувається краще і йде на поправку", перш ніж запевнити шанувальників, що ще повернеться на сцену.

Род Стюарт Фото: Instagram

"Я хочу подякувати лікарям, медсестрам та всім, хто так чудово піклувався про мене. Я глибоко розчарований, що пропустив ці концерти, і вибачте, що засмутив своїх шанувальників, але я з нетерпінням чекаю повернення на сцену та гарного проведення часу з вами всіма незабаром", — написав співак.

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Проблеми Рода Стюарта зі здоров'ям

Музикант подорожує світом у рамках свого туру One Last Time з 2024 року та скасував кілька концертів за останні місяці через різні проблеми зі здоров'ям. За кілька днів до співак скасував свій концерт у Цинциннаті "через непередбачену, але незначну медичну процедуру, яка вимагала негайного втручання".

Род також відклав свій концерт у Чула-Віста 12 червня через боротьбу з гострою інфекцією верхніх дихальних шляхів, ларингітом та розтягненням голосових зв'язок. Через тиждень співак стурбував шанувальників, коли його побачили на сцені з кисневим балоном під час його концерту в Юті.

Род Стюарт Фото: Instagram

Раніше Род розповідав про свій намір продовжувати виступати після боротьби з раком щитовидної залози та раком простати.

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Род Стюарт був змушений використовувати кисневий балон, виступаючи на концертному майданчику, який знаходиться на висоті 1300 метрів над рівнем моря.

Співак відсвяткував весілля свого сина-хокеїста в Хорватії.

Окрім того, під час концерту у німецькому Лейцигу у 2024 році британський виконавець висловив підтримку Україні, одягнувши жовто-синій костюм і прокричавши "F*ck Putin!".