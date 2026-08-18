Юрий Горбунов — о куме Ирине Билык, Осадчей, Шоне Пенне в Украине и внуке Ивасюка

20 августа в украинских кинотеатрах стартует романтическая комедия "Поезд „Червона рута“, приуроченная к 35-летию Независимости Украины и 55-летию знаменитой песни Владимира Ивасюка. Мы поинтересовались, чем интересна эта картина и что увидит зритель на большом экране.

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов накануне премьеры рассказывает Фокусу о благословении со стороны семьи Владимира Ивасюка, съемках лауреата "Оскара" Шона Пенна, куме Ирине Билик, эпизодической роли в фильме Кати Осадчей, разрешении на съемки на стратегическом объекте в Карпатах от украинских военных, а также о многих других интересных деталях.

У вас регулярно выходят успешные комедии, и вот снова. Чем этот фильм отличается от предыдущих и почему зрителю стоит пойти на него?

– Это не совсем комедия в чистом виде, а скорее романтическая комедия с патриотическим уклоном. Только после просмотра вы сможете понять, что это на самом деле за жанр. Мы выпускаем фильм к 35-летию Независимости Украины и 55-летию песни "Червона рута". Поэтому чувствуем внутреннюю ответственность за продукт, ведь дата все-таки имеет большое значение. Проделали огромную работу: от тесного общения с семьей Владимира Ивасюка, которой принадлежат права на песню, до привлечения партнеров, таких как "Укрзализныця".

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Сняли внука Ивасюка. Семья благословила

Вы упомянули семью Ивасюков. Они живут в Украине? Как вы с ними общались?

– Да, в Черновцах. Я общаюсь с сестрой Владимира – Оксаной Михайловной. Мы много общались онлайн и обсуждали некоторые детали ещё на этапе разработки сценария. Получили их благословение. Кстати, в одном из эпизодов снялся внук Оксаны Михайловны – Устим.

Украинский композитор и исполнитель Владимир Ивасюк Фото: Личный архив

Если не учитывать участие Шона Пенна, чем фильм удивит зрителя?

– Мы подготовили немало сюрпризов: у нас красные вагоны, красные костюмы у всего персонала "Укрзализныци" и множество неожиданных поворотов сюжета. Конечно, и мощный актерский состав.

Военные дали разрешение на съемки в Карпатах

События разворачиваются только в вагоне поезда, или зрители увидят красивые места в Украине?

– Там будут вокзалы, поезд и, собственно, Карпаты, куда герои отправляются на фестиваль. Мы также сняли знаменитый виадук в Ворохте. Есть интересная сцена в кабине машиниста, которого играет мой близкий друг Михаил Хома.

Знаменитый виадук в Ворохте Фото: Instagram

Для меня вообще вся эта железнодорожная атмосфера очень личная, потому что дедушка был железнодорожником, его дом стоял в нескольких метрах от путей, поэтому с детства помню запах шпал и стук колес.

Я был в Ворохте в прошлом году. Насколько мне известно, мост — стратегический объект, и снимать его строго запрещено. Сложно ли получить разрешения от местных властей?

– Мы получали официальные разрешения от всех военных и профильных структур — начиная с Киева и Ивано-Франковска и вплоть до самой Ворохты.

Кума Ирина Билык снималась бесплатно

Не было ли идеи привлечь к съемкам главную проводницу страны — Верку Сердючку?

– Мы уже давно не ассоциируем Верку Сердючку с проводницей. Таких планов не было, хотя мы с Андреем Данилко знакомы и общаемся, когда встречаемся.

Увидим ли мы Екатерину Осадчую? Почему-то её не видно в ваших фильмах.

– Именно в "Руте" Катя появляется на несколько минут. Что это за роль — не буду раскрывать, посмотрите в кино.

Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей Фото: Instagram

Ага, а я-то подумал, что это такой принципиальный момент — не смешивать работу и личную жизнь.

– Нет, здесь нет ничего принципиального. Просто Катя не актриса, и она не очень хочет заниматься тем, что у неё не очень хорошо получается, вот и всё.

Также знаю, что будет Ирина Билык. Некоторые говорят, что она может быть капризной. Какая у неё роль?

– Мы с Ириной — крестные и дружим уже 33 года. Может, с кем-то она и капризная. А о её роли вы узнаете уже во время просмотра.

И гонорара не просила?

– Вообще никто не просил гонораров: ни Шон Пенн, ни Ирина Билык, ни Александр Пономарев, ни "Фагот", ни Наталья Могилевская.

Вернёмся к Шону Пенну. В СМИ много писали о том, что он, вместо того чтобы получить "Оскар" (ну, по крайней мере, присутствовать на церемонии), приехал в Украину.

– Шон Пенн на момент вручения "Оскара" находился в Украине по своим делам, а мы снимали фильм гораздо раньше. Просто воспользовались случаем, и нам удалось договориться.

Шон Пенн во время визита в Украину Фото: Офис президента

"Брюс Уиллис — если бы он был здоров, мы бы тоже его пригласили"

Просто интересно: когда вы пригласили его в фильм, он, очевидно, спросил: "А что это за фильм? Зачем вы его снимаете? Зачем я вам нужен?". Как вы ему объяснили?

– А зачем нам Стас Баклан? А зачем нам Александр Рудинский? Потому что нам нужны лучшие актёры, поэтому мы всегда приглашаем лучших в свой фильм. Если бы приехал не Шон Пенн, а кто-то другой, не знаю, Брюс Уиллис, если бы он был здоров, мы бы тоже его пригласили и использовали по возможности.

Стас Баклан в фильме "Поезд "Червона рута" Фото: FILM.UA Group

То есть, я так понимаю, это будет что-то вроде камео?

– Да, да.

А кого бы вы хотели снять, но не получилось?

– Всех, кого мы планируем привлечь, нам удается привлечь, либо мы ищем альтернативу, потому что иногда у людей есть свои планы, они заняты своими делами. Но, как правило, либо находим компромисс, либо переносим съемку на другой раз. Пока что всех, кого мы хотели снимать, нам удалось снять.

Исходя из вашего опыта, чего сегодня больше всего не хватает украинскому кино?

– Масштабности. Очень хочется, чтобы украинское кино выходило в мировой прокат так же, как это делает Голливуд. Мы постепенно движемся в этом направлении: "Поезд "Червона рута" выйдет в полноценный прокат в Германии, Австрии, Австралии, Канаде, США, Польше и многих других странах. Моя мечта, чтобы украинские фильмы смотрели по всему миру: в Африке, Азии, Латинской и Северной Америке. Для этого нужны ресурсы, сильные темы и сюжеты, интересные глобальному зрителю. И мы к этому идем.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили восьмую годовщину свадьбы — пара рассказала, как прошла их свадьба, в частности о неожиданном моменте с подписанием брачного договора, и показала фото из архива.

Ведущая также рассказала, что больше не испытывает страха перед взрывами. По её словам, она не прячется в укрытиях во время тревог, а слушает звуки "очередей", оставаясь в постели.

Кроме того, мы публиковали фотографии всех трёх сыновей Кати Осадчей, сделанные в этот особенный для семьи день.