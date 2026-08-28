Кайли Дженнер ответила на слухи о беременности от Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер публично отреагировала на слухи о том, что она и её парень Тимоти Шаламе ждут ребёнка.

29-летняя блогерша уже воспитывает восьмилетнюю дочь Сторми и четырехлетнего сына Эйра от своего бывшего, рэпера Трэвиса Скотта.

Кайли Дженнер отреагировала на слухи о беременности

Теперь Кайли и известный актер, которые объявили о своих отношениях почти три года назад, оказались в центре бурных слухов о беременности.

"Я думаю, что я настолько привыкла к тому, что люди придумывают свою версию событий, что мне, честно говоря, приходится просто смеяться над этим, и мне на самом деле всё равно, потому что я просто предполагаю, что люди в конце концов это поймут, что они всегда так поступают", — сказала Дженнер в подкасте своих подруг Виктории Вильяроэль и Анастасии "Стесси" Караниколау "Better Half".

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"Люди думают, что я сейчас беременна — по крайней мере, я кое-что видела — и я такая: "Ну, я не собираюсь всё обсуждать, потому что это типа: я буду где-то в бикини или выйду куда-нибудь, и слухи будут опровергнуты", — добавила она.

Блогерша говорит, что просто не чувствует необходимости что-то говорить.

"Я просто такая: "Ну, что есть, то есть". Я не могу комментировать всё, поэтому просто смеюсь над этим", — добавила Кайли со смехом.

Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Роман Дженнер и Шаламе

Роман голливудского актёра Тимоти Шаламе и косметической магнатки и звезды реалити-шоу Кайли Дженнер длится уже более трёх лет, оставаясь одной из самых горячих тем в шоу-бизнесе. Несмотря на регулярные слухи и сообщения таблоидов о разрыве из-за плотного графика, влюбленные остаются вместе и всё чаще открыто заявляют о своих чувствах

Блогерша и звезда фильма "Вонка" публично объявили о своих отношениях, страстно поцеловавшись на трибунах во время концерта Бейонсе в сентябре 2023 года.

Кайли также была рядом с Тимоти во время промо-кампании его фильма "Марти Суприм".

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Instagram провел масштабную чистку ботов. Больше всех от этого пострадала американская блогерша Кайли Дженнер, потерявшая сразу 15 миллионов подписчиков.

Итальянский модель Еудженио Касниги рассказал, как он лишился работы из-за того, что случайно затмил Кайли Дженнер на красной дорожке Met Gala 2023.

Кайли повторила судьбу своей старшей сестры Ким Кардашьян, у которой по шву разорвалось легендарное платье Мэрилин Монро.