Был коронован в три года: умер "самый юный" монарх в мире

Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV был правителем Тооро, небольшого королевства на западе Уганды, недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.

Угандийский правитель, названный когда-то самым молодым монархом в мире, скончался в возрасте 34 лет.Причины его смерти не называются, пишет Sky News.

Король Рукиди Четвертый умер в 34 года, он правил 31 год

Правитель традиционного королевства в Уганде был коронован в возрасте всего трех лет после смерти своего отца в 1995 году. Он в полной мере принял на себя обязанности правителя в возрасте 18 лет.

Уганда — республика, управляемая выборным главой государства, но в ней также существует несколько традиционных монархий, которые до сих пор управляют своими королевствами в том виде, в каком они были созданы в доколониальный период. Политическая власть правителей этих небольших королевств в значительной степени носит символический характер, однако они обладают огромным культурным и социальным влиянием.

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Премьер-министр Тооро Кэлвин Армстронг Рвомиире Акиики сказал: "С глубокой печалью и тяжелым сердцем я объявляю о кончине Его Величества Омукама Тооро, короля Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV".

Премьер-министр сказал, что король Рукиди IV не был женат, но он оставил наследника, так что "преемственность короны гарантирована".

Король Рукиди IV проходил лечение в США незадолго до своей смерти.

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