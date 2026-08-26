"Это была короткая и мужественная борьба": названа причина смерти звезды кантри-музыки Долли Партон

Легендарная американская певица Долли Партон, о внезапной смерти которой в возрасте 80 лет сообщили 25 августа, скончалась после непродолжительной борьбы с болезнью.

В команде певицы сообщили, что она скончалась от онкологического заболевания, с которым Долли мужественно пыталась бороться. Об этом сообщило издание Fox News.

"Наша любимая Долли Партон посвятила свою жизнь и карьеру тому, чтобы дарить радость, смех, надежду и искренность всему, к чему она прикасалась", — говорится в заявлении представителей команды Долли Партон.

Кроме того, в команде певицы сообщили, что последние дни своей жизни Долли провела в онкологическом центре в Нашвилле, штат Теннесси. Там рядом с ней находились близкие люди — семья и друзья.

"После того как она мужественно прошла недолгую борьбу с раком, Долли сегодня ушла из жизни в онкологическом центре "Вандербильт-Ингрэм", в окружении близких", — заявила команда.

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Как пишет Page Six, Партон была госпитализирована в онкологический центр за пять дней до своей смерти. Отмечалось, что звезду поместили туда из-за "проблем с почками и аутоиммунных заболеваний".

Долли Партон скончалась в онкологическом центре Фото: Dolly Parton/Instagram

Известие о смерти легенды вызвало шок у поклонников. СМИ пишут, что еще незадолго до этого, 19 августа, Долли "была в хорошем настроении", когда в виртуальном режиме получала премию ACM Poet’s Awards на церемонии ACM Honors. Её борьба с раком все время оставалась тайной и не афишировалась в публичном пространстве.

Как и где похоронят легендарную певицу

Издание TMZ сообщило, что похороны Долли Партон состоятся в ближайшие дни. Они будут проходить в формате небольшой частной церемонии для ближайших родственников и пройдут в Нэшвилле.

Певицу планируют похоронить рядом с ее мужем Карлом Дином в мемориальном парке и мавзолее "Вудлаун". Звезда будет в своих фирменных туфлях на высоких каблуках.

Стоит отметить, что Долли Партон родилась в 1946 году в бедности в небольшом доме в Теннесси, став четвертым ребенком у матери, которая к 35 годам родила 12 детей. За свою карьеру Партон выпустила 52 альбома и написала более трёх тысяч песен. Ее самая известная песня Jolene набрала более 950 миллионов прослушиваний на стриминговой платформе Spotify.

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