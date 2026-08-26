"Це була коротка і мужня боротьба": названо причину смерті зірки кантрі-музики Доллі Партон

Легендарна американська виконавиця Доллі Партон, про раптову смерть якої у 80 років повідомили 25 серпня, померла внаслідок нетривалої боротьби з хворобою.

У команді співачки розкрили, що її не стало через онкозахворювання, з яким Доллі намагалася мужньо боротися. Про це повідомило видання Fox News.

"Наша улюблена Доллі Партон присвятила своє життя та кар’єру тому, щоб дарувати радість, сміх, надію та щирість усьому, до чого вона доторкалася", — йдеться у заяві представників команди Доллі Партон.

Також у команді співачки розкрили, що останні дні свого життя Доллі провела в онкологічному центрі у Нашвіллі, штату Теннессі. Там поруч із нею перебували близькі люди — сім'я і друзі.

"Після того, як вона мужньо пройшла нетривалу боротьбу з раком, Доллі сьогодні покинула земне життя у онкологічному центрі "Вандербільт-Інгрем", оточена близькими", — заявила команда.

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Як пише Page Six, Партон була госпіталізована в онкологічному центрі за п'ять днів до своєї смерті. Зазначалося, що зірку туди помістили з "проблемами з нирками та аутоімунними захворюваннями".

Доллі Партон померла в онкологічному центрі Фото: Dolly Parton/Instagram

Звістка про смерть легенди викликала шок у шанувальників. ЗМІ пишуть, що ше незадовго до цього, 19 серпня, Доллі "була у гарному настрої", коли у віртуальному режимі отримувала премію ACM Poet’s Awards на церемонії ACM Honors. Її боротьба з раком увесь час була таємною та не розголошувалася у публічному просторі.

Як і де поховають легендарну співачку

Медіа TMZ розповіло, що похорон Доллі Партон відбудеться найближчими днями. Він складатиметься з невеликої приватної служби для найближчих родичів і відбудеться у Нашвіллі.

Співачку планують поховати поруч із її чоловіком Карлом Діном у меморіальному парку та мавзолеї "Вудлаун". Зірка буде у своїх фірмових туфлях на високих підборах.

Варто зазначити, що Доллі Партон народилася 1946 року в бідності у невеликому будинку в Теннессі, ставши четвертою дитиною у матері, яка до 35 років народила 12 дітей. За свою кар’єру Партон випустила 52 альбоми та написала понад три тисячі пісень. Її найвідоміша пісня Jolene має понад 950 мільйонів прослуховувань на стрімінговій платформі Spotify.

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