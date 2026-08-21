Пішов із Queen за крок до світової слави: помер колишній басист гурту (фото)

Помер колишній бас-гітарист легендарного гурту Queen Баррі Мітчелл, який грав у колективі на початку 1970-х років. Офіційно про втрату повідомив архівіст рок-гурту Ґреґ Брукс, після чого спустошені шанувальники масово висловили свої співчуття в соцмережах.

Баррі Мітчелл став другим бас-гітаристом гурту у період між 1970 та 1971 роками, приєднавшись за рекомендацією барабанщика Роджера Тейлора. Хоча його перебування в колективі тривало лише шість місяців і охопило 13 концертів, музикант устиг зробити свій внесок у створення рифів та бас-партій для таких ранніх треків, як Liar та Son And Daughter, пише The Sun.

Баррі Мітчелл помер Фото: Facebook

Мітчелл був одним із кількох басистів (поряд із Майком Ґроузом та Даґом Боґі), які працювали з Queen до того, як склад остаточно сформувався з приходом Джона Дікона.

Спогади про вихід із гурту

У своєму інтерв'ю виданню Rolling Stone у 2018 році Баррі з гумором згадував, що його нібито "звільнили через непридатність", але одразу додавав реальну причину:

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"Насправді це я не відчував достатнього ентузіазму щодо їхньої музики. Вона рухалася не зовсім туди, куди хотів я. На той час вони ще взагалі не були тими культовими легендами, яких ви всі знаєте. Я просто не розгледів потенціалу. Зараз це звучить божевільно, але це правда".

Після невеликої перерви в музичній кар'єрі Мітчелл повернувся на сцену у 1990-х роках у складі гурту Jayne Raydio.

Реакція фанатів та колег

Архівіст Queen Ґреґ Брукс зазначив, що спогади Баррі на тематичних конвенціях давали рідкісну можливість дізнатися про перші кроки гурту, і додавав: "Його дуже бракуватиме".

Шанувальники Queen також активно діляться теплими спогадами про зустрічі з музикантом, згадуючи його як чудового оповідача, душевну та відкриту людину.

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