Ушел из Queen в шаге от мировой славы: скончался бывший басист группы (фото)

Скончался бывший бас-гитарист легендарной группы Queen Барри Митчелл, игравший в коллективе в начале 1970-х годов. Об этой утрате официально сообщил архивариус рок-группы Грег Брукс, после чего опечаленные поклонники массово выразили свои соболезнования в соцсетях.

Барри Митчелл стал вторым бас-гитаристом группы в период с 1970 по 1971 год, присоединившись по рекомендации барабанщика Роджера Тейлора. Хотя его пребывание в коллективе длилось всего шесть месяцев и охватило 13 концертов, музыкант успел внести свой вклад в создание рифов и бас-партий для таких ранних треков, как "Liar" и "Son And Daughter", пишет The Sun.

Барри Митчелл скончался Фото: Facebook

Митчелл был одним из нескольких басистов (наряду с Майком Гроузом и Дагом Боги), которые работали с Queen до того, как состав окончательно сформировался с приходом Джона Дикона.

Воспоминания о выходе из группы

В своём интервью изданию Rolling Stone в 2018 году Барри с юмором вспоминал, что его якобы "уволили за непригодность", но сразу же добавлял настоящую причину:

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"На самом деле я не испытывал достаточного энтузиазма по поводу их музыки. Она развивалась не совсем в том направлении, в котором я хотел. В то время они ещё и вовсе не были теми культовыми легендами, которых вы все знаете. Я просто не разглядел в них потенциала. Сейчас это звучит безумно, но это правда".

После небольшого перерыва в музыкальной карьере Митчелл вернулся на сцену в 1990-х годах в составе группы Jayne Raydio.

Реакция фанатов и коллег

Архивариус Queen Грег Брукс отметил, что воспоминания Барри на тематических конвенциях давали редкую возможность узнать о первых шагах группы, и добавил: "Его будет очень не хватать".

Поклонники Queen также активно делятся теплыми воспоминаниями о встречах с музыкантом, вспоминая его как великолепного рассказчика, душевного и открытого человека.

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